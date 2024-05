Em 10 anos, Polo do Grande ABC registra redução de 74% no número de queda de balões

Promovida pelo Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC (COFIP ABC) e pelo Plano de Auxílio Mútuo (PAM Capuava) com o objetivo de alertar sobre os perigos de soltar balões e para incentivar a população a denunciar essa prática criminosa, a Campanha do Balão deste ano tem o seguinte tema: “Não solte balão, solte a Imaginação!”.

Realizada todos os anos, a Campanha vem apresentando resultados positivos. De acordo com dados do PAM Capuava, entre 2013 e 2023 foi registrado diminuição de 74% no número de quedas de balões na região do Polo Petroquímico do Grande ABC.

“A redução significativa demonstra a eficácia das nossas ações de conscientização, que começaram em 2018 com a Campanha do Balão. Desde 2020, temos registrado quatro anos consecutivos de queda no número de capturas de balões na região do Polo”, comenta Valdemar Conti, coordenador do PAM Capuava.

Em 2023, foram contabilizadas 31 quedas de balões na região do Polo, uma diminuição de 34% em comparação ao ano anterior (47 quedas). A expectativa é que essa tendência de baixa continue, com base no desempenho nos primeiros meses deste ano e no histórico dos últimos anos, segundo o coordenador do PAM.

Os profissionais das empresas e do PAM recebem treinamentos regulares de segurança para agir rapidamente em casos de emergências envolvendo quedas de balões no Polo. “Graças a esse trabalho e a vigilância constante dos céus da região do Polo, a probabilidade de um acidente dessa natureza é muito pequena, como vem mostrando os números”, destaca Francisco Ruiz, gerente executivo do COFIP ABC.

O período de maior ocorrência de queda de balão se concentra entre os meses de maio e julho, época das tradicionais festas juninas, justamente quando o tempo é mais seco, o que favorece focos de incêndios.

Este ano, a Campanha do Balão destaca os perigos das lanternas, pois as velas acesas dentro de copos de papel são tão perigosas quanto as tochas dos balões. Essas lanternas podem cair na área industrial do Polo, em casas, escolas, hospitais, florestas e parques, colocando em risco a vida de pessoas e animais. Além disso, os balões podem colidir com aeronaves e provocar uma tragédia.

Divulgada nas redes sociais do COFIP ABC (Site, Facebook e Linkedin), a campanha educativa inclui ainda a distribuição de folheto informativo para aproximadamente 60 escolas da rede municipal e estadual da região, com o apoio das Defesas Civil de Mauá, Santo André e Ribeirão Pires, do SAMU de Mauá e Santo André e do Corpo de Bombeiros, além das empresas associadas do PAM Capuava e COFIP ABC.

Desde o mês de fevereiro de 1998, a fabricação, comercialização, transporte ou liberação de balões são consideradas condutas delitivas, sujeitas a penalidades que podem resultar em até três anos de detenção, conforme estipulado na lei federal 9.605 (Lei de Crimes Ambientais).

SOBRE O COFIP ABC

O COFIP ABC – Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC é uma entidade criada em 2015 com o propósito de gerar sinergia entre as indústrias, o poder público e a comunidade, em prol do desenvolvimento sustentável da região do Grande ABC/SP. A instituição representa suas associadas em áreas específicas, ao promover ações positivas e identificar oportunidades por meio de grupos técnicos. Atualmente, o Comitê possui 17 empresas associadas — Air Liquide, AkzoNobel, Ambipar, Aquapolo, Bandeirante Química, Braskem, Cabot, Chevron Oronite, Consigaz, Copagaz, Liquigás, Oxiteno, PMS, quantiQ, Supergasbras, Ultragaz e Vitopel — e o PAM Capuava – Plano de Auxílio Mútuo, que é um departamento da instituição. Acesse COFIP ABC.