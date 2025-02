Elton John revela relação complexa com suas próprias músicas em entrevista

Na última sexta-feira (7), o icônico cantor Elton John compartilhou detalhes sobre sua playlist e sua relação com a música em uma entrevista que deixou seus fãs surpresos. Conhecido por sua diversidade musical, Elton revelou que não costuma ouvir suas próprias canções em momentos de lazer, seja em casa ou enquanto dirige. “Nunca ouço os meus clássicos, a menos que seja necessário”, declarou.

O momento “necessário” que motivou a escuta de seu trabalho mais antigo surgiu recentemente quando o artista precisou aprovar um álbum ao vivo que será lançado para o Record Store Day. Este projeto, gravado ao vivo no ‘The Rainbow’ com Ray Cooper em 1977, surpreendeu Elton pelo seu conteúdo: “Fiquei surpreso com o quão bom ele era”, contou durante sua participação no programa de rádio The Scott Mills Breakfast Show.

Além disso, Elton também revisitou algumas de suas performances passadas e seus grandes sucessos enquanto colaborava na produção do documentário intitulado “Elton John: Never Too Late”, previsto para ser lançado em 2024. Ele refletiu sobre essa experiência, dizendo: “Isso trouxe de volta muitas memórias para mim. O que mais me surpreendeu foi perceber que a música que fizemos de 1970 a 1975 era realmente muito boa!”.

Quando questionado sobre sua aversão em ouvir ou assistir a trabalhos relacionados a si mesmo, o cantor explicou: “Nunca assisto nada sobre mim porque simplesmente não gosto de me ver com muita frequência. Eu não sou do tipo que se deleita com o próprio sucesso”.

Durante a entrevista, Elton também falou sobre como a música foi fundamental em sua vida, especialmente durante um período turbulento antes de se tornar sóbrio em 1990. Ele abordou a luta contra o vício em álcool e drogas, destacando como esses desafios moldaram sua trajetória: “A música quase me matou, mas também me salvou. Eu não apenas me escondi, eu simplesmente continuei produzindo discos, não importava se eram bons ou ruins, apenas segui em frente”.

O cantor ainda comentou sobre as mudanças significativas que ocorreram após sua sobriedade: “E quando fiquei sóbrio, minha vida mudou completamente. Conheci David, tivemos nossos filhos e, como você pode ver no documentário, sou o homem mais feliz e sortudo do mundo”.

Atualmente, Elton John é pai de dois filhos: Zachary Jackson, de 14 anos, e Elijah Joseph, de 12 anos, frutos de seu relacionamento com David Furnish, com quem está junto há mais de três décadas.