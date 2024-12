Elton John promete novas músicas em 2025

O renomado pianista e compositor britânico Elton John, de 77 anos, compartilhou com seus admiradores durante uma recente aparição no programa The Late Show with Stephen Colbert que novas canções estão a caminho. “Vocês terão mais música”, declarou o artista no talk show transmitido na noite de terça-feira (17). “Os sucos criativos nunca secaram. Estou constantemente em busca de criar novas obras. Agora, tenho a liberdade de fazer isso no meu próprio tempo. Portanto, novas músicas do Elton John certamente virão”, assegurou.

Desafios com a visão

Esse anúncio ocorre após o cantor ter enfrentado sérias complicações de saúde, incluindo uma infecção ocular que resultou na perda total da visão do olho direito e limitações significativas na visão do olho esquerdo. A infecção foi diagnosticada em julho, durante suas férias na França, e desde então, Elton tem lidado com os efeitos colaterais dessa condição.

No início deste mês, o artista compareceu à estreia do musical O Diabo Veste Prada, para o qual compôs a trilha sonora. Durante o evento, ele se dirigiu ao público mencionando sua condição: “Agora, perdi a visão e não consegui ver a apresentação, mas gostei de ouvi-la”, revelou com um tom otimista.

Em entrevistas anteriores, Elton John explicou que sua perda visual é resultado direto da infecção contraída na França e que já se passaram quatro meses desde que sua visão foi afetada. Em uma conversa com o programa Good Morning America, ele comentou: “Não consigo enxergar com meu olho direito e a situação do meu olho esquerdo não é das melhores”. Apesar dos desafios, ele mantém uma perspectiva esperançosa: “Ainda tenho fé de que meu olho esquerdo retorne ao normal”.

A condição de saúde do artista tornou-se evidente em compromissos recentes, onde ele demonstrou resiliência e bom humor ao falar sobre sua experiência. Durante a estreia mencionada, ele afirmou: “Como vocês sabem, perdi a visão. Então é difícil para mim ver. Mas adoro ouvir e, cara, soou bem esta noite”.

Além das questões visuais, Elton John continua comprometido com sua saúde geral. O cantor revelou que realiza exames médicos regulares a cada seis meses ao lado de seu parceiro, David Furnish, ressaltando: “Nossa saúde nunca esteve melhor”.

Com uma carreira repleta de sucessos e desafios superados, o icônico músico continua a inspirar fãs ao redor do mundo com sua determinação e paixão pela música.