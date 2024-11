ELT de Santo André abre inscrições para Núcleo de Formação de Atores e Atrizes

A Escola Livre de Teatro de Santo André (ELT) está com inscrições abertas até 27 de novembro aos interessados em participar do processo seletivo para composição do quadro de aprendizes do Núcleo de Formação de Atores e Atrizes em 2025. A ELT é um centro de formação, pesquisa e experimentação das linguagens teatrais de acesso público e gratuito da Secretaria de Cultura, com mais de 30 anos de tradição.

O curso de Formação de Atores e Atrizes tem duração de quatro anos, com aulas ministradas de segunda a sexta, das 18h30 às 22h, no Teatro Conchita de Moraes, que fica na Praça Rui Barbosa, 12, no bairro Santa Teresinha, e no equipamento cultural A Casa, que fica na Avenida Industrial, 1,740, no bairro Jardim. Para concorrer a uma das 20 vagas disponíveis, é preciso ter idade acima de 18 anos completados até 9 de março de 2025.

A convocatória com os detalhes sobre o processo seletivo e o link para inscrição estão disponíveis na plataforma CulturAZ, da Prefeitura de Santo André, ou no endereço https://bit.ly/eltf28. A inscrição presencial pode ser feita no Teatro Conchita de Moraes.

Mostra de Processos – As pesquisas e criações dos aprendizes da Escola Livre de Teatro neste ano podem ser conferidas na Mostra de Processos da ELT, que acontece até 22 de novembro com atividades distribuídas entre o Teatro Conchita de Moraes e o equipamento A Casa.

Na Mostra de Processos, que acontece anualmente, são apresentados exercícios cênicos, aula aberta, rodas de conversa, experimentos, ciclos de leituras de novas dramaturgias e aberturas de processos criativos como uma forma de levar ao público e à comunidade artística, as pesquisas e criações em andamento na escola.

A programação da Mostra de Processos pode ser conferida no perfil do Instagram da ELT (@elt.escolalivre)

Serviço

Inscrição para processo seletivo do Núcleo de Formação de Atores e Atrizes da ELT

Prazo até 27 de novembro

Convocatória e inscrições: https://bit.ly/eltf28

Mostra de Processos da ELT

Até 22 de novembro

Local: A Casa

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 – Campestre

Local: Teatro Conchita de Moraes

Endereço: Praça Rui Barbosa, 12 – Santa Teresinha

Programação em @elt.escolalivre