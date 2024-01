Elon Musk publica meme pornográfico que sugere ‘tesão’ em Javier Milei

O bilionário Elon Musk publicou nesta quinta-feira (18) um memepornográfico em sua própria plataforma, X, em que sugere “tesão” no presidente da Argentina, Javier Milei. A publicação foi feita dias depois que ele mudou o nome de seu perfil ironicamente para “(CTO) Chief Troll Officer”, algo como “Chefe de Trolls”.

A montagem mostra um homem e uma mulher, nus, durante o ato sexual. O homem, no entanto, tem um laptop apoiado na barriga cuja tela exibe a imagem de Milei discursando no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, nesta quarta-feira (17).

“So hot rn”, escreveu Musk, em uma expressão que pode ser traduzida como “que tesão nesse momento”. A publicação teve mais de 200 mil curtidas até o momento. Minutos depois, ele publicou: “Alguns posts são verdadeiros sucessos”.

Horas antes, o empresário havia postado o discurso completo de 22 minutos de Milei em Davos, elogiando suas falas. “Boa explicação sobre o que torna os países mais ou menos prósperos”, afirmou. O presidente argentino retuitou e agradeceu em inglês.

Em sua estreia no evento mundial, Milei declarou que “o Ocidente está em perigo por causa de ideias socialistas” abraçadas por líderes globais. Os “países que deveriam defender o liberalismo, a defesa da propriedade, a liberdade, estão abrindo as portas para o coletivismo”, disse.

Ele também fez críticas ao feminismo e à agenda climática e elencou medidas ultraliberais de seu novo governo. Afirmou ainda que o Estado “não é solução, mas problema”, colocou a Argentina como parceiro de negócios disponível e pregou a total desregulamentação da economia como solução.

Não é a primeira vez que Musk demonstra apoio a Milei. Quando o ultraliberal venceu as eleições, em novembro passado, ele também comemorou no X. Em resposta a uma publicação que noticiava a vitória do ultradireitista, o empresário comentou que “a prosperidade vem aí para a Argentina”.