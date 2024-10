Elon Musk promete sortear US$ 1 milhão por dia a assinantes de petição pró-Trump

No mesmo dia em que fez o anúncio, ele premiou com um cheque de US$ 1 milhão uma das pessoas que estiveram em seu evento na Pensilvânia a favor do retorno de Trump à presidência. O vencedor foi um homem chamado John Deher.

A quantia é o último exemplo exemplo de como Musk vem utilizando a sua fortuna para influenciar a apertada corrida entre o ex-presidente republicano Trump e a vice-presidente democrata Kamala Harris à Casa Branca.

A Pensilvânia é considerada um dos estados-chave na eleição nos Estados Unidos, e tem Trump e Kamala muito próximos nas pesquisas.

Musk criou o chamado America PAC –os PACs são comitês de ação política, entidades que servem para que as pessoas financiarem campanhas e engajem com seus candidatos– em apoio a Trump. O grupo está mobilizando e registrando eleitores nos estados que podem definir as eleições.

No entanto, há sinais de que o America PAC está com dificuldades em atingir os seus objetivos.

O empresário vem escalando suas manifestações sobre as eleições. No sábado, ele afirmou que, se Kamala vencer, será “a última eleição”, sugerindo que os EUA não vão mais existir.

Ele também disse que as duas tentativas de assassinato de Trump provam que o ex-presidente está incomodando o status quo de uma forma que Kamala não faria –e disse que é por isso que ninguém tentou matar a vice-presidente.

“Assassinar uma marionete não vale nada”, disse, repetindo uma fala que já tinha feito nas redes sociais.

A petição do PAC de Musk diz que a primeira e a segunda emendas da Constituição americana asseguram o direito à liberdade de expressão e ao porte de armas, e que o signatário do documento apoia ambas os dispositivos.

As pessoas que foram ao evento no sábado tiveram que assinar a petição, o que permite ao America PAC reunir mais dados sobre potenciais eleitores que podem engajar na campanha de Trump.

Até o último dia 15, Musk já havia doado cerca de US$ 75 milhões (aproximadamente R$ 422 milhões) para o comitê de apoio à campanha de Trump.

A contribuição destaca os esforços do bilionário para eleger o candidato republicano no pleito presidencial no país, marcado para 5 de novembro.

Musk já foi apoiador do Partido Democrata, mas tem se aproximado de Trump e é um dos grandes símbolos da virada política ocorrida entre gigantes de tecnologia do Vale do Silício, nos EUA.

O bilionário endossou Trump em julho, após o atentado contra o ex-presidente, e subiu ao palco com ele, no início deste mês, em um comício na mesma cidade da Pensilvânia em que ocorreu o ataque.