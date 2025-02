Elon Musk corrige acusações sobre Verizon e segurança aérea nos EUA

O bilionário Elon Musk, atual conselheiro especial da Presidência dos Estados Unidos, fez declarações polêmicas nesta quinta-feira ao acusar a Verizon, uma concorrente de sua empresa SpaceX, de comprometer a segurança nacional através de um sistema de comunicações. Contudo, Musk posteriormente reconheceu que suas afirmações estavam incorretas.

Em um post nas redes sociais, Musk admitiu o erro ao afirmar que a Verizon era responsável pela operação do sistema de comunicação da Administração Federal de Aviação (FAA). “Correção: o sistema antigo que está em rápido declínio de capacidade foi feito pela L3Harris. O novo sistema, que ainda não está operacional, é da Verizon”, explicou ele.

A Verizon, conhecida por ser a maior operadora de rede sem fio dos Estados Unidos, rapidamente refutou as alegações iniciais de Musk por meio de um comunicado oficial. A empresa esclareceu que estava apenas no início do desenvolvimento do novo sistema e que os atuais sistemas da FAA são, na verdade, geridos pela L3Harris.

Musk havia mencionado em sua postagem original que a FAA alertou sobre a iminência de uma falha catastrófica em seus sistemas, colocando em risco a segurança dos passageiros aéreos. “A avaliação da FAA é que falta um dígito de meses para uma falha catastrófica”, afirmou Musk.

Em resposta, a Verizon reiterou: “Para deixar claro, os sistemas atuais da FAA são da L3Harris e não da Verizon. Estamos no início do nosso contrato plurianual para substituir sistemas antigos e obsoletos. Nossas equipes estão trabalhando com as equipes de tecnologia da FAA e nossa solução está pronta para ser implementada”.

A L3Harris não se manifestou sobre o ocorrido até o momento. Enquanto isso, informações divulgadas pelo The Washington Post indicam que a FAA está considerando cancelar um contrato de 15 anos assinado com a Verizon em 2023, avaliado em 2,4 bilhões de dólares e destinado à modernização do sistema de comunicação da agência. Existe a possibilidade desse contrato ser transferido para a Starlink, empresa também pertencente a Musk. No entanto, a FAA ainda não anunciou uma decisão final sobre este assunto.

Além disso, nesta semana, a FAA começou a testar três terminais do serviço Starlink em uma instalação governamental no Alasca. Esse movimento é parte das iniciativas para garantir informações meteorológicas confiáveis à comunidade da aviação no estado. “A FAA está considerando o uso da Starlink desde o governo anterior para melhorar a confiabilidade em locais remotos”, revelou a agência.

O presidente Donald Trump havia nomeado Musk para liderar um grupo chamado Doge, ou Departamento de Eficiência Governamental. Recentemente, 350 funcionários foram demitidos pela FAA como parte das estratégias promovidas pelo Doge para reduzir os custos do governo. O secretário de Transportes, Sean Duffy, enfatizou que nenhum dos demitidos ocupava funções críticas relacionadas à segurança aérea.

Na semana passada, uma equipe do Doge composta por engenheiros da SpaceX atuando como funcionários especiais do governo visitou as instalações da FAA.