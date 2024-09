Ellen DeGeneres volta aos palcos com humor sagaz após polêmicas

Nos últimos três anos, Ellen DeGeneres esteve afastada do público. Sob acusações de comportamento abusivo e assédio moral, ela precisou terminar seu programa de entrevistas diárias que por 19 anos foi uma das atrações mais assistidas na TV americana.

A única coisa boa em tudo isso é ela ter armazenado mágoas e reflexões para criar um dos melhores shows de comédia stand-up nos últimos tempos, que acaba de estrear na Netflix.

O começo de “Ellen DeGeneres: For Your Approval” sugere que os ataques recebidos possam dominar o texto do programa. E é verdade. Ela diz que foi expulsa do show business duas vezes. Primeiro, quando se declarou homossexual e ficou temporadas sem convites para trabalhar. Depois, quando as histórias sobre um ambiente tóxico nos bastidores de seu programa pipocaram na mídia.

Afiada em suas piadas, diz que aprendeu duas lições —”Você não pode ser gay no show business. Nem má. Não há lugar para gays e gente má no show business!” Mais adiante no espetáculo, ela avisa que se prepara para sua terceira expulsão, quando ficar velha. “Gay, má e velha. Aí estarei acabada!” E aí está a introdução para um dos blocos mais engraçados do especial, que fala dos problemas incontornáveis da velhice.

No palco, Ellen não repete o comportamento quase histérico que muitas vezes exibiu nos estúdios de TV. Aqui ela faz o tipo da intelectual serena, tranquila, do qual ela não desgruda mesmo em momentos nos quais esbarra ou ultrapassa o limite do politicamente correto. Mas faz isso de uma maneira tão inteligente que a plateia nem se dá conta. O melhor exemplo é quando passa a falar da mãe, com diagnóstico de demência.

Sua narrativa sobre um mágico fuleiro que vai a uma clínica tentar fazer um show de ilusionismo diante de 13 senhoras com graus diferentes de demência é simplesmente espetacular. Como é na parte final do especial, fica a dúvida se Ellen é realmente capaz de tratar de um tema desses de forma carinhosa ou se o público já está tão rendido a seu talento que pode perdoar qualquer excesso.

Há uma linha recorrente em toda a apresentação. Ela fala bastante sobre como lidar com as coisas que as pessoas falam dela. Ellen tenta demonstrar que atualmente, aos 66, não liga mais para isso. Mas, em seguida, desata a emendar uma piada atrás da outra para revelar que a coisa não é bem assim. Esses trechos acabam deixando transparecer uma fragilidade da comediante, que só faz aumentar a empatia do público.

É muito interessante ver como Ellen consegue usar lembranças de preconceitos evidentes e ataques diretos como munição para boas piadas. No entanto, são incríveis os momentos em que ela deixa um pouco de lado seu calvário midiático para se dedicar simplesmente a histórias engraçadas.

É quando fica facilmente comprovado aquilo que já não precisa de nenhuma confirmação: ela é uma comediante incrível, algo que seu trabalho como apresentadora de programa de auditório deixou escondido por um bom tempo.

O trecho do especial em que ela fala sobre seu amor pelos animais e a preocupação de resgatá-los é uma obra-prima de humor. Para isso, conta sua paixão pelas galinhas que adotou como animais de estimação no período de afastamento do trabalho. As especulações sobre como funciona o cérebro das galinhas é de morrer de rir.

Ela convence a plateia rapidamente de uma real preocupação com todos os bichos, para depois contar episódios que mostram como ela não tem a mínima capacidade necessária para cuidar deles. Relatos sobre uma pomba de uma perna só e um cachorro abandonado na rua são daqueles que quem assiste ao espetáculo faz questão de contar para os amigos.

As preocupações modernas da sociedade, termo que ela mesmo utiliza, também são alvo de seus disparos certeiros de cinismo e sarcasmo. Quando ela fala sobre sua tentativa de se dedicar à jardinagem para aliviar o estresse, as pessoas evidentemente se identificam com os perrengues e aplaudem de pé.

A plateia dá um caráter muito emocionante ao final do show. Numa espécie de bis, Ellen retorna ao palco para agradecer, ovacionada, e admite que não tinha certeza do sucesso do stand-up. Afirma que não sabia se as pessoas ainda se interessavam por ela. Se depender de outros textos de humor tão arrasadores quanto este, certamente sempre terá esse carinho do público.

ELLEN DEGENERES: FOR YOUR APPROVAL

– Avaliação Ótimo

– Onde Disponível na Netflix

– Elenco Ellen DeGeneres

– Produção EUA, 2024

– Direção Joel Gallen