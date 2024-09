ELLE Brasil celebra os 95 anos de Fernanda Montenegro com edição histórica

Prestes a completar 95 anos, em 16 de outubro, Fernanda Montenegro estampa as capas da nova edição da revista ELLE Brasil. Membro da Academia Brasileira de Letras e a única atriz brasileira indicada ao Oscar, Fernanda está no elenco dos filmes Ainda estou aqui, de Walter Salles, aclamado no Festival de Veneza; Vitória, de Andrucha Waddington, e agora trabalha nas filmagens de Velhos bandidos, longa-metragem de Cláudio Torres, com estreia prevista para 2025.

Em entrevista para a jornalista e escritora Marta Góes, a atriz fala sobre seus trabalhos mais recentes – incluindo Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir, que reuniu 15 mil pessoas no auditório do Ibirapuera -, o segredo da sua vitalidade, suas leituras preferidas, sua perspectiva da vida, do amor e da paixão. Ela também revela como a queda que sofreu em 2022, afetando joelho esquerdo e três costelas, trouxe a consciência da finitude.

Para o desafio de registrar as imagens desse momento histórico, Susana Barbosa, diretora editorial da ELLE Brasil, convidou o renomado fotógrafo Bob Wolfenson. Além das fotos que ilustram as páginas da entrevista e quatro versões de capa, Wolfenson revela em artigo publicado na mesma edição os bastidores do ensaio fotográfico e como foi convencer a artista a ser capa de uma das maiores revistas de moda vestindo suas próprias roupas.

A edição traz ainda depoimentos de amigos e colegas de ofício, como Lázaro Ramos, Sonia Braga e Gerald Thomas, sobre a importância de Fernanda Montenegro para a cultura brasileira.