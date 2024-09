Elisama Santos estreia o videocast “Tá com Tempo?” com conversas íntimas e reflexivas

Elisama Santos, escritora e apresentadora, é uma das vozes mais influentes nas redes sociais quando o assunto é saúde emocional e relacionamentos e está prestes a lançar o videocast “Tá com Tempo?”, no dia 5 de setembro, no YouTube da ClapMe. Em episódios quinzenais, os programas trazem conversas acolhedoras e com muito bom humor.

No “Tá com Tempo?”, Elisama recebe convidados especiais em um ambiente íntimo, com bolo caseiro e café fresquinho, criando um espaço ideal para conversas sobre descobertas e entendimentos mútuos. A proposta é proporcionar ao público uma “viagem” pelos sentimentos e pensamentos dos participantes, sempre buscando a compreensão e o respeito às diferenças.

“Já parou pra pensar em quantas coisas gostosas você deixa pra realizar quando estiver com tempo e esse tempo nunca chega? Quantos encontros, quantas conversas, quantos abraços, quantas lágrimas e gargalhadas são adiadas porque a gente sabe que eles pedem uma pausa na correria do dia a dia?”, destaca Elisama.

A primeira temporada contará com sete episódios, além de um especial com a própria Elisama. Entre os convidados estão personalidades como Samara Felippo (05/09), Sarah Aline (19/09), Maria Bopp (03/10), Nathália Cruz (17/10), Fred Nicácio (14/11), Michele Passa (28/11) e Mariana Xavier (05/12). O episódio especial, intitulado “Vamos conversar?”, será lançado em 31 de outubro.

Refletindo sobre a criação do projeto, a apresentadora traz a essência que faz do “Tá com Tempo”, um projeto delicado e cheio de afeto. “Eu acredito que tempo não é dinheiro, tempo é vida e eu não quero deixar a vida pra depois! Aqui nós vamos bater papo sem pressa, valorizando cada instante dos encontros maravilhosos que a vida proporciona! Parafraseando a diva Anelis Assumpção, eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Você tá com tempo?”

Sobre Elisama Santos

Nascida em Feira de Santana, Bahia, Elisama é psicanalista, palestrante, escritora de best-sellers e apresentadora do programa “SAC das Emoções”, do GNT, e do podcast “Vai Passar”, exclusivo do Spotify. Mãe de um adolescente e uma pré-adolescente é uma presença ativa nas redes sociais, onde compartilha reflexões sobre relacionamentos, desafios de equilibrar necessidades individuais e coletivas, e a importância de estabelecer limites com respeito e empatia. A partir de setembro de 2024, estreia seu novo projeto, o videocast “Tá com Tempo”, no YouTube da ClapMe.

Sobre a ClapMe

A ClapMe é uma produtora especializada em desenvolver conteúdos digitais para diversos tipos de mídias. Desde que foi criada, em 2013, se consolidou como uma das iniciativas mais inovadoras do mercado de conteúdo digital.

Referência no desenvolvimento de soluções tecnológicas e também de projetos originais para grandes marcas, a empresa possui diferentes unidades de negócios que, somadas, contabilizam mais de 8.000 lives já realizadas, mais de 3.000 vídeos produzidos e mais de 2.500 clientes atendidos.

