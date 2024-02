Elisa Zarzur elege designer brasileiro para assinar seu look no segundo dia do Carnaval carioca

Elisa Zarzur brilhou mais uma vez no Camarote N1. Parte do time N1 de musas, ela marcou presença na Sapucaí no último dia de apresentações das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro e optou por usar look do estilista Francisco Terra, designer brasileiro radicado em Paris, de látex na cor rosa.

No primeiro dia, Elisa também impactou o público com um look duas peças feito à mão e sob medida, com adorno de cabeça, brincos, pulseiras e bolsas transparentes. A influenciadora é reconhecida por seu estilo moderno, chic e sexy, com uma curadoria criativa que chama a atenção.