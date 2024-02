Elisa Zarzur é destaque no Camarote N1 com look feito sob medida

Elisa Zarzur foi destaque na primeira noite de desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Parte do time N1 de musas, ela não escondeu a animação em fazer parte do camarote mais badalado da Sapucaí. “Uma grande honra estar ao lado do N1 neste carnaval. Tenho lembranças com toda a minha família curtindo o N1, com os meus pais, minhas irmãs e meus primos e é uma honra fazer parte de um camarote com tanta história e prestígio”, relembrou. Elisa chegou ao Camarote N1 acompanhada do namorado, o empresário Alexandre Negrão.

Para o primeiro dia, Elisa optou por um look duas peças feito sob medida que traz muito brilho e transparência. Com styling de Leandro Porto e beleza de Mario Marques, o look, feito à mão, contou também com um adorno de cabeça, brincos, pulseiras e bolsas transparentes, brincando com a mesma referência do conjunto.