“Elis & Tom – Só Tinha de Ser com Você” ganha novo prêmio em festival italiano

O filme “Elis & Tom – Só Tinha de Ser com Você” foi o vencedor da categoria LP Doc do Seeyousound International Music Festival, realizado em Turim, na Itália. O júri elegeu o documentário por unanimidade e destacou a alegria e a emoção contínua da produção, definindo-a como “uma celebração da criatividade e da beleza”.

Após receber o novo prêmio, o documentário volta à grade do canal de Arte1 nesta sexta-feira (8/3), às 21h30. Dirigido por Roberto de Oliveira, “Elis & Tom – Só Tinha de Ser com Você” traz imagens inéditas dos bastidores das gravações do álbum histórico para a música popular brasileira gravado por Elis Regina e Tom Jobim em 1974. As cenas tiveram cores e definição restauradas em alta definição, e o som foi remasterizado com a ajuda de inteligência artificial.

Os 18 dias que os músicos dividiram um prestigioso estúdio em Los Angeles foram marcados por momentos emocionantes. Para o júri do Seeyousound International Music Festival, Elis foi a maior cantora brasileira, e Tom Jobim, um dos pais da música brasileira, além de brilhante compositor e arranjador.

“No documentário de Roberto de Oliveira, o material vintage se entrelaça com entrevistas modernas que contam a história sob outros pontos de vista. Há uma história pessoal e universal que se desenrola: a escolha mútua inicial, as dificuldades e mal-entendidos, as personalidades que têm que encontrar a própria forma de conviver, o amor mútuo que surge e explode e, por fim, a obra-prima Águas de Março”, informa o comunicado dos organizadores do festival, que consagra o filme como um trunfo musical.

Produzido pela Rinoceronte Entretenimento, com o apoio do canal Arte1, “Elis & Tom – Só Tinha de Ser com Você” é distribuído pela O2 Play, da O2 Filmes.

Elis & Tom – Só Tinha de Ser com Você

Apresentação especial nesta sexta-feira (8/3), às 21h30

Horários alternativos: 9/3, à 0h30; 10/3, às 16h15; 12/3, às 17h45; 13/3, às 10h30; e 15/3, às 13h