Elis de Sá faz aula de samba para desfilar na Sapucaí

A musa da Unidos de Padre Miguel, Elis de Sá, está fazendo aula de samba para desfilar na Sapucaí.

Com 52 anos, Elis de Sá busca aperfeiçoar a arte para não passar vergonha e virar meme na internet. Ela fará sua estreia como musa na Sapucaí.

Tendo Aldione Sena como professora, ela quer fazer bonito. “Não quero decepcionar as pessoas que confiaram em mim, que estão torcendo por mim. É uma questão moral entregar o meu melhor. Mas confesso que tenho medo de virar meme e ver o nome da escola envolvido em maus lençóis”, afirma Elis.

A musa garante que vai chegar com pouca roupa e muito samba no pé. “Vou entregar o básico bem feito, dedicação não falta para fazer a coisa acontecer da melhor forma. A fantasia diminuiu de tamanho e está um escândalo. Creio que será uma grande estreia como musa na Sapucaí”.

Com 50 anos de experiência e dois Estandartes de Ouro, Aldione diz que divide a experiência com as rainhas e musas para ensiná-las. “Cada rainha, musa, passista tem um jeito de expressar a sua arte. Eu busco entender isso em cada uma delas, vou lapidando, ajustando erros. Divido com elas a minha experiência ao longo desses 50 anos sambando dentro e fora do Brasil”, explicou Aldione.

Ela diz que a insegurança e o medo de errar são os vilões na hora da apresentação. “A insegurança e o medo de errar são causadores de grandes catástrofes na hora da apresentação. Por isso, que também precisamos trabalhar o psicológico de cada aluna para que ela se sinta confiante e poderosa a cada apresentação”, diz Aldione.