“Elis, A Musical” volta aos palcos de São Paulo em curta temporada

‘Elis, A Musical’ tem uma trajetória de sucesso surpreendente. Desde a estreia, em 2013, o espetáculo alcançou incríveis 360 apresentações, teve público de 380 mil espectadores em diversas cidades brasileiras e esteve em todos os principais prêmios da cena teatral. Para celebrar este marco, a produtora Aventura planejou uma temporada especial em que festejou uma década de sucesso, em uma versão atualizada do musical, com novidades no elenco, nos figurinos e na cenografia.

Após passar por Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Recife, São Luís e Fortaleza, ‘Elis, A Musical’ retorna aos palcos de São Paulo para uma curta temporada a partir de 8 de novembro. A direção permanece com a assinatura de Dennis Carvalho, enquanto Laila Garin e Lilian Menezes seguem se revezando no papel da icônica cantora gaúcha.

‘Elis, A Musical’ repassa a vida e a obra de Elis Regina através de cenas que recriam momentos e canções que se tornaram marcantes em sua voz. Ao longo de mais de 50 números, o público poderá se reencontrar com clássicos como ‘Fascinação’, ‘O Bêbado e o Equilibrista’, ‘Alô, Alô, Marciano’, ‘Como Nossos Pais’, ‘Madalena’, entre muitos outros.

Assinado por Nelson Motta e Patrícia Andrade, o texto reconta episódios da curta e turbulenta vida de Elis, como o início da carreira, o tumultuado relacionamento com Ronaldo Bôscoli, a gravação do mítico disco com Tom Jobim, o casamento com César Camargo Mariano e a maternidade, tendo toda a história do Brasil dos anos 50, 60 e 70 como pano de fundo.

Entre as premiações que consagraram o espetáculo, “Elis, A Musical” recebeu os prêmios de Melhor Espetáculo (Prêmio Reverência), Melhor Direção Musical (Prêmio Cesgranrio), Melhor Produção (Prêmio APTR), Melhor Coreografia e Cenografia (Prêmio Bibi Ferreira) e Melhor Figurino (Prêmio Cenym).

Serviço:

Curta temporada: 8 de novembro a 1 de dezembro

Teatro Claro Mais SP – Rua Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia

Classificação: 14 anos

Duração: 2h45 minutos (15 minutos de intervalo)

Ingressos a venda em https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/elis-a-musical-13399

Ficha Técnica

Elenco: Laila Garin (Elis Regina), Lilian Menezes (Elis Regina), Marcelo Varzea (Ronaldo Boscoli), Cláudio Lins (Cesar Camargo Mariano), Santiago Villalba (Tom Jobim e Luiz Carlos Miele), Fernando Rubro (Jair Rodrigues), Leandro Melo (Lennie Dale), Chris Penna (Seu Romeu), Leo Wagner (Henfil), Isaac Belfort (Marcos Lázaro), Aurora Dias (Dona Ercy), Fabricio Negri (Pierre Barouh), Bruno Ospedal (Nelson Motta), Ju Marins (Cover Elis Regina e personagens femininos), Adê Lima (personagens masculinos) e Júlia Sanchez (personagens femininos).

Direção: Dennis Carvalho

Texto: Nelson Motta e Patrícia Andrade

Diretor Associado: Guilherme Logullo

Direção Musical e Arranjos: Cláudia Elizeu

Direção de movimento e coreografia: Alonso Barros

Cenografia: Marieta Spada

Figurino: Marilia Carneiro

Visagismo: Beto Carramanhos

Desenho de Luz: Felício Mafra

Desenho de som: Gabriel D’angelo e Joyce Santiago

Direção de Produção: Bianca Caruso

Direção artística e produção geral: Aniela Jordan

Direção de negócios e marketing: Luiz Calainho

Importante:

Reforçamos que o elenco deste espetáculo pode ser alterado sem aviso prévio, não havendo troca ou devolução de ingressos. Para maiores informações acesse o nosso canal @elisamusical e solicite inbox/mensagem.

Nas sessões abaixo, o papel de Elis Regina será interpretado pela atriz Laila Garin:

08/11 (sexta-feira) às 20h | 09/11 (sábado) às 20h | 10/11 (domingo) às 19h

15/11 (sexta-feira) às 20h | 16/11 (sábado) às 20h | 17/11 (domingo) às 19h

21/11 (quinta-feira) às 20h | 22/11 (sexta-feira) às 20h | 23/11 (sábado) ás 20h | 24/11 (domingo) às 19h | 28/11 (quinta-feira) às 20h | 29/11 (sexta-feira) às 20h 30/11 (sábado) ás 20h | 01/12 (domingo) as 19h.

Nas sessões abaixo, o papel de Elis Regina será interpretado pela atriz Lílian Menezes:

09/11 (sábado) às 16h | 16/11 (sábado) às 16h | 17/11 (domingo) às 15h

23/11 (sábado) às 16h | 24/11 (domingo) às 15h | 30/11 (sábado) às 16h | 01/12 (domingo) às 15h.