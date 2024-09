Eline estreia show solo no Arena B3, em São Paulo

Pré indicada ao Grammy Latino na categoria Artista Revelação, a cantora e atriz Eline, conhecida por seu talento nos palcos e nas telas, prepara-se para estrear seu aguardado show solo no próximo dia 14 de setembro, sábado, às 18h, no Arena B3, em São Paulo. Este evento marca o início de uma série de apresentações que celebram uma nova fase em sua carreira no mercado fonográfico, prevendo também apresentações no Rio de Janeiro. Os ingressos estão disponíveis para compra pela plataforma Sympla.

Tendo como base o repertório do seu primeiro álbum autoral, intitulado “Coração na Boca”, lançado há um ano e pré indicado ao Grammy Latino na categoria Álbum Pop Contemporâneo em Língua Estrangeira, o disco dá nome também à apresentação, sob a direção de Stella Maria Rodrigues. As canções têm como foco as relações humanas, e exploram as sensações que diferentes fases proporcionadas por um relacionamento a dois. Entre as canções destacadas está “Chamego”, que já ultrapassou a marca de 100 mil streamings nas plataformas digitais. A produção do álbum foi realizada por Pipo Pegoraro e Lourenço Rebetez, ambos ganhadores do Grammy Latino.

Pipo Pegoraro, que também assina a direção musical do show, é vencedor do Latin Grammy® 2023 na categoria Melhor Álbum de Música Pop Contemporânea em Língua Portuguesa, pelo trabalho no álbum “Em Nome da Estrela”, de Xênia França. Com outras três nomeações ao Grammy Latino em sua trajetória, Pipo traz sua vasta experiência para este novo trabalho de Eline.

Com um repertório de 15 canções que combinam a linguagem pop com influências da MPB, a apresentação será acompanhada por uma banda de três músicos de renome, parceiros de grandes estrelas como Gal Costa, formada por violão, guitarra, baixo e bateria, garantindo um espetáculo animado e profundo. Reunindo todos os seus conhecimentos musicais, vindos também de estudos no exterior, como sua formação em Jazz na Berklee College of Music, em Boston, nos Estados Unidos, ela dá estilo, tom e cor a uma performance única, misturando suas canções autorais com sucessos da MPB, inspirada por Mayra Andrade, Marisa Monte, Gal Costa, entre outros grandes nomes da música.

ELINE PORTO, A ATRIZ

Presença marcante tanto nos palcos quanto nas telas, ela vem conquistando seu espaço pautado na versatilidade artística. Com um currículo que inclui desde longas como “Serra Pelada”, “Divã a Dois” passando por novelas como “A Força do Querer”, “Sete Vidas” e “Floribella”, séries como “Sob Pressão”, “Pé na Cova” e, mais recentemente, “Betinho – No Fio da Navalha”, além de grandes musicais como “Cássia Eller – O Musical”, “O Despertar da Primavera”, “Os Últimos 5 Anos”, “Hedwig e o Centímetro Enfurecido” entre outros.

Colecionando indicações à prêmios, ela figurou na lista de melhores atrizes no Prêmio Bibi Ferreira e Destaque Imprensa Digital por sua interpretação em musicais como “Os Últimos 5 Anos” e “Bonnie & Clyde”. Além disso, foi considerada melhor atriz por seu papel em “Os Últimos 5 anos” no “Melhores do Ano” do portal UOL e ganhou o reconhecimento de melhor atriz por Bonnie no Prêmio Song POP, do portal Cine Pop. Para ela, os prêmios e/ou indicações representam a culminação de anos de dedicação à profissão.

Outro trabalho que destacou diversas veias artísticas da artista foi “Por Elas – Musical”, idealizado, escrito e estrelado por ela – em cena ao lado de outras quatro cantrizes. Como uma jornada musical repleta de significado e empoderamento, a peça celebra a força, a diversidade e as histórias de muitas mulheres, através de uma seleção cuidadosa de canções que evidenciam o poder feminino. Com uma proposta intimista, o espetáculo combina interpretações emocionantes com uma narrativa que exalta as diferentes facetas do universo feminino. Após estreia carioca, a produção deve ganhar uma primeira temporada paulistana, em breve.

SERVIÇO – SHOW “CORAÇÃO NA BOCA”

Local: Arena B3 – Praça Antonio Prado, 48, São Paulo – SP

Data: 14 de setembro de 2024 às 18h

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$20,00 (meia-entrada)

Vendas: Site da Sympla (parcelamento em até 12x e desconto de até 30% para cliente Sympla)

Classificação: Livre

Duração: 60 minutos