Eliminatórias da Copa: Brasil enfrenta Venezuela nesta quinta-feira (14)

Na próxima quinta-feira, 14 de novembro, a seleção brasileira enfrentará a equipe da Venezuela no Estádio Monumental de Maturín, às 18h, horário de Brasília. Este confronto marcará o início da 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção venezuelana busca aproveitar a vantagem de jogar em casa para retornar à zona de classificação para o mundial. Sob o comando do técnico Fernando Batista, a equipe venezuelana pretende manter o desempenho coletivo que tem apresentado ao longo da competição. A escalação esperada inclui Romo no gol, Aramburu, Ramírez, Ferraresi e Navarro na defesa, Herrera, Cásseres e Savarino no meio-campo, e um ataque formado por Soteldo, Machís e Salomon Rondón.

Por outro lado, a seleção brasileira, liderada por Dorival Jr., entra em campo com algumas alterações estratégicas. A ausência notável será a do atacante Rodrygo devido a problemas físicos. O Brasil deve alinhar Ederson no gol; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner na defesa; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha no meio; com Vinicius Jr., Savinho e Igor Jesus formando o trio de ataque.

O jogo promete ser equilibrado e intenso devido ao fator local favorável à Venezuela. No entanto, as casas de apostas colocam o Brasil como favorito para esta partida. Além disso, as transmissões ao vivo estarão disponíveis exclusivamente no Brasil através da Rede Globo e do canal SPORTV.

Historicamente, Brasil e Venezuela se enfrentaram 29 vezes, com o Brasil vencendo 24 desses confrontos, registrando quatro empates e apenas uma derrota para os venezuelanos. A superioridade histórica da seleção brasileira é clara com um aproveitamento de 83% contra os rivais sul-americanos.

As expectativas estão altas para este encontro das Eliminatórias da CONMEBOL, com ambas as equipes buscando um resultado positivo que possa consolidar suas posições na tabela classificatória rumo ao Mundial de 2026.