Eliminatórias: Brasil joga mal e perde para o Paraguai por 1 a 0

Em uma partida na qual mostrou muito pouco, a seleção brasileira foi derrotada por 1 a 0, na noite desta terça-feira (10) no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, em confronto válido pela 8ª rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026. A Rádio Nacional transmitiu o jogo ao vivo.

Após este revés, o Brasil caiu para a 5ª posição da classificação com 10 pontos. A liderança continua com a Argentina (com 18 pontos), que foi derrotada pela Colômbia (2ª colocada com 16 pontos) por 2 a 1 nesta quarta.

Como forma de melhorar a performance de sua equipe, o técnico Dorival Júnior realizou uma mudança na escalação inicial, com a entrada de Endrick, no comando de ataque, no lugar de Luiz Henrique. No entanto, esta modificação não foi suficiente.

O Brasil atuou muito mal no primeiro tempo, diante de um Paraguai que apostou na força física e que não ofereceu oportunidades à equipe brasileira. Assim, o time de Dorival pouco criou e viu os donos da casa abrirem o placar aos 18 minutos, com o volante Diego Gómez acertando um belo gol de três dedos, da entrada da área, que superou o goleiro Alisson.

Após o intervalo o técnico Dorival Júnior realizou algumas mudanças que elevaram um pouco o nível de atuação da seleção brasileira. Mas, fora bons lances de Luiz Henrique e de João Pedro, o Brasil pouco criou e acabou derrotado.