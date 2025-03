Eliminação em reality show: Camilla lidera rejeição e programação especial de Carnaval

Na última atualização dos votos, realizada às 20h, a concorrente Camilla se destaca como a favorita para ser eliminada do reality show, acumulando impressionantes 85% dos votos contrários à sua permanência. Essa situação coloca a participante em uma posição delicada, indicando uma alta rejeição por parte do público.

Em segundo lugar, Renata aparece com uma participação significativa, mas bem inferior, registrando apenas 7,92% dos votos. Sua posição sugere que a eliminatória pode ser uma disputa acirrada, embora as chances de Renata serem eliminada sejam muito menores.

Por sua vez, Vilma se encontra na lanterna da votação, com apenas 7,08% dos votos. A participante não corre risco imediato de ser eliminada nesta rodada, especialmente após a eliminação de seu filho Diogo, que também estava no programa.

A decisão sobre quem será eliminada acontecerá nesta terça-feira (4), com o programa tendo seu início antecipado para às 21h15, em razão das festividades de Carnaval que se aproximam.

Cobertura Especial e Programação ao Vivo

Para os fãs do reality e das celebridades, uma programação especial foi organizada. Colunistas como Chico Barney e Leão Lobo estão à frente da cobertura exclusiva no YouTube e nas redes sociais. A grade de programação conta com três transmissões ao vivo durante a semana:

10h – Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

– Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne 13h – Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

– Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo 18h – Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas

Acompanhar essas transmissões é uma ótima maneira de se manter atualizado sobre os desdobramentos do programa e os comentários sobre os participantes.