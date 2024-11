Eliezer exibe semelhança surpreendente entre filhos e agita web

O ex-participante do Big Brother Brasil, Eliezer, utilizou suas redes sociais para compartilhar com seus seguidores um vídeo que destaca as semelhanças entre seus filhos, Lua e Ravi, em seus primeiros dias de vida. As imagens divulgadas pelo pai mostram Lua quando tinha uma semana de vida e Ravi com apenas quatro dias.

Em uma publicação acompanhada de um vídeo comparativo, Eliezer indagou: “Primeiro vídeo é da Lua com 1 semana. Segundo vídeo é do Ravi com 4 dias. Parece ou não parece o mesmo bebê?” O questionamento ressalta a notável semelhança entre os irmãos, evidenciada nas fotos divulgadas.

Desde o nascimento de Ravi, tanto Eliezer quanto sua parceira, a influenciadora Viih Tube, têm afirmado a impressionante similaridade entre os irmãos. Antes mesmo de revelar o rosto do recém-nascido aos fãs, Viih Tube já havia antecipado que Ravi se parecia muito com sua irmã mais velha. Ela prometeu que em breve mostraria aos seguidores o encontro dos irmãos, reforçando que Ravi é “a cara da Lua”.

A postagem gerou grande interação nas redes sociais, atraindo comentários dos seguidores que também se encantaram com a comparação e aguardam ansiosos por mais registros da família.