Eliezer celebra a semelhança com o filho Ravi

Na última segunda-feira (23), Eliezer, ex-participante do Big Brother Brasil 22, compartilhou uma foto com seu recém-nascido, Ravi, em suas redes sociais. O registro trouxe à tona a alegria do pai ao notar a semelhança entre ele e seu segundo filho com Viih Tube.

Com um tom de brincadeira, Eliezer expressou seu orgulho ao segurar o bebê nos braços, afirmando: “Não queria falar nada não mas… minha mulher me pariu! Minha cara, graças a Deus, kkkk. Pelo menos um filho parecido comigo, já que a Lua é quase gêmea da Viih”.

A felicidade da família é ainda maior após a recente alta hospitalar de Ravi, que ocorreu no último sábado (14). O menino, que nasceu em 11 de novembro, passou 19 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a uma condição médica delicada. O Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, foi responsável pelo tratamento e divulgou que a internação foi motivada por um quadro de enterocolite, uma inflamação grave no intestino.

Recentemente, o casal também celebrou o primeiro mêsversário do filho em uma comemoração familiar que incluiu a presença da filha Lua. Em uma entrevista ao programa Fantástico no domingo (22), Eliezer comentou sobre a recuperação do bebê e a importância do Natal que se aproxima: “Vai ser um Natal para comemorar a vitória que Deus nos deu. A gente não sabia que ele passaria o Natal com a gente”.

Agora recuperado e em casa, Ravi representa um motivo de celebração para os pais e promete tornar as festividades de fim de ano ainda mais especiais.