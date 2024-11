Eliezer amplia tatuagem familiar e comemora chegada de novo filho

O influenciador digital Eliezer recentemente compartilhou com seus seguidores uma atualização emocionante em sua tatuagem dedicada à família. Em uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (21), Eliezer revelou que o desenho, originalmente feito em 2023 após o nascimento de sua filha Lua, recebeu uma adição especial com a chegada do segundo filho, Ravi.

A tatuagem, que inicialmente exibia as digitais dele e da esposa, Viih Tube, ao lado da pequena pegada de Lua, agora inclui também a marca do pé de Ravi. Em tom descontraído, Eliezer brincou sobre a possibilidade de expandir ainda mais a homenagem: “Agora a tatuagem está completa… Ou não (vai que vem mais um, né?) [risos”, escreveu ele na legenda.

Na mesma publicação, Eliezer refletiu sobre as transformações dos últimos anos em sua vida pessoal. Em um texto carregado de emoção, ele comparou sua trajetória a uma montanha-russa: “Que louca a vida é, né? Basicamente uma montanha russa, você está rindo e, do nada: medo, chora no caminho, se arrepende, mas sempre te surpreende e, no final, fica tudo bem. É uma analogia estranha vindo de quem não gosta de montanha russa mas, se parar pra pensar, há 2 anos, quem eu era? Como eu era? E daqui a 10 anos, como eu vou ser? Enfim, o importante é se divertir e ser feliz no caminho.”

Eliezer concluiu expressando sua surpresa e alegria diante das mudanças que experimentou: “Não faço ideia do porquê estou escrevendo isso tudo, é que quando paro para pensar no rumo que minha vida tomou, eu ainda fico surpreso e feliz.”