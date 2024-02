Eliane Dias, figura influente na música brasileira, é destaque no Gringos Podcast

Nesta quinta-feira (15/02), o Gringos Podcast celebra seu terceiro aniversário com um episódio especial que promete ser marcante para os amantes da música e entusiastas de histórias inspiradoras. Eliane Dias, renomada advogada, empresária e CEO da Boogie Naipe, além de gerenciar a carreira dos Racionais MC’s, será a convidada especial.

Eliane não é apenas reconhecida como a esposa de Mano Brown, integrante icônico dos Racionais MC’s, mas também como uma influente figura nos universos da música e dos negócios. Sua participação no Gringos Podcast proporcionará uma visão única sobre sua carreira multifacetada e sua contribuição para a indústria musical brasileira.

O episódio #300 será apresentado por Ney Gringos e Erick Jay, oferecendo uma celebração à altura do aniversário do podcast. A conversa com Eliane abordará não apenas sua relação com Mano Brown e os Racionais MC’s, mas também explorará sua visão sobre a indústria musical, os desafios enfrentados e os triunfos alcançados ao longo de sua carreira.

A transmissão ao vivo acontecerá no YouTube, às 19h00. Para assistir a esta conversa única e aprender mais sobre os bastidores da gestão de carreiras no cenário musical brasileiro, acesse Gringos Podcast – Episódio #300.

Prepare-se para uma noite repleta de histórias fascinantes e lições valiosas sobre a trajetória de Eliane Dias e o panorama da música no Brasil, marcando de maneira especial o terceiro aniversário do Gringos Podcast.