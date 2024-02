Eliane Dias, esposa de Mano Brown dos Racionais MC’s, elogia ipatinguense B-boy Luizin

O cenário cultural e musical brasileiro é marcado por figuras que não apenas brilham individualmente, mas também se destacam por suas contribuições significativas. Eliane Dias, CEO da produtora Boogie Naipe e esposa do renomado rapper Mano Brown dos Racionais MC ‘s, é uma dessas personalidades multifacetadas. Recentemente, ela expressou apoio e reconhecimento a um talentoso dançarino, o B-boy Luizin, originário de Governador Valadares e radicado em Ipatinga.



Eliane Dias: Uma Força na Cultura e na Música



Produtora Cultural

Eliane Dias é conhecida por liderar a produtora Boogie Naipe, uma influente organização que realiza eventos culturais, incluindo o notável festival Boogie Week em São Paulo. Seu papel como produtora cultural a coloca na vanguarda da promoção da música, arte e cultura negra.



Música e Hip Hop

Além de sua atuação como produtora, Eliane é uma figura essencial na cena do Hip Hop brasileiro. Sua conexão com os Racionais MC’s, um grupo de rap influente conhecido por suas letras sociais e políticas, solidifica seu impacto na indústria musical.



Engajamento Social

Eliane Dias não se limita apenas à indústria da música. Seu engajamento social é evidente em iniciativas que buscam inclusão, respeito e felicidade. Sua visão abraça a diversidade e a promoção de valores fundamentais na sociedade.



Casamento com Mano Brown

O relacionamento público de Eliane com Mano Brown é uma parceria poderosa que transcende o pessoal para abranger colaborações profissionais ao longo dos anos.



Advocacia

Eliane, com formação em Direito, traz uma perspectiva jurídica para suas atividades na produção cultural e musical, destacando seu compromisso com abordagens éticas e legais.



B-boy Luizin: Uma Estrela Ascendente na Dança Urbana



Luizin, criado em Ipatinga, teve seu primeiro contato com a dança sob o incentivo de sua mãe de criação, Glorinha. Inicialmente inspirado pelo astro Michael Jackson, Luizin começou a aprimorar suas habilidades de breaking aos 14 anos com a orientação do professor Marcos Santos, conhecido como Markin. Além de suas proezas no breaking, Luizin também se dedicou à capoeira e ao vôlei.



Contribuições e Reconhecimento:



Participou de vídeos com artistas do Vale do Aço, dançou em eventos regionais, nacionais e internacionais, conhecendo ícones importantes da cultura Hip Hop, desde 2006, ministra aulas gratuitas para as comunidades de Ipatinga, acreditando que a dança urbana promove a inclusão. Ministra workshop em várias cidades. Já ganhou a maior premiação na categoria mídia pelo site Portal de Cultura Urbana , foi reconhecido em 2023 na ALMG pela deputada Andréia de Jesus na categoria breaking e mídia, tem o reconhecimento dos artistas do Vale do Aço onde vive, em e já ganhou dois reconhecimentos pela Câmara Municipal de Ipatinga, um pela mão da ex-vereadora Márcia Perozini e a outra das mão da vereadora Cida Lima e muito mais…



Sucessos em Competições:

Participou da eliminatória do Red Bull BC One em São Paulo, 2021 e em 2023 no Rio de Janeiro, destacou-se com vitórias em diversas competições, incluindo a Batalha do Boca, Peruíbe (SP) em 2017, Seven To Smoke em Ipatinga (2015), e outras.



Entrevista e Foco no Futuro:



Luizin comenta que em breve marcará uma live especial com Eliane Dias, e anunciará um novo projeto com a produtora Boogie Naipe, e as datas serão publicadas em breve nas redes sociais de B-boy Luizin e da Eliane Dias.



Para acompanhar as conquistas do B-boy Luizin, siga-o no Instagram B-boy Luizin



Comentário de Eliane Dias:



Recentemente, Eliane Dias comentou um post de Luizin no Instagram do Portal de Cultura Urbana, demonstrando apoio e reconhecimento ao talento do dançarino.



Essa interação entre Eliane Dias e Luizin destaca não apenas o talento individual de Luizin, mas também o papel vital que ele desempenha na cena urbana, sendo reconhecido por figuras influentes como Eliane Dias entre outros artistas de peso que o seguem como o Ex-A Fazenda Fernandinho Beatbox, Rodrigo Teaser, Marcos Mohai, Ex-Global e Pop Star Quelynah, Crônica Mendes, entre outros nomes de renome.



Essa colaboração em ascensão promete trazer ainda mais brilho à cultura urbana brasileira, unindo forças para promover a diversidade, a inclusão e a expressão artística.



Fique atento para mais notícias sobre esses talentosos artistas e suas contribuições em constante evolução para o cenário cultural brasileiro.