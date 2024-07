Eliana posa pela primeira vez com elenco do Saia Justa

A apresentadora Eliana posou pela primeira vez ao lado de Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista, suas novas companheiras de Saia Justa, atração que vão comandar no segundo semestre, no GNT.

Neste domingo (30), Eliana confirmou em entrevista ao Fantástico que um dos projetos na Globo será a atração feminina. Além dele, ela comandará o reality show The Masked Singer Brasil em 2025.

Ela admitiu que o Saia Justa é o programa mais diferente de tudo o que já fez. “É uma responsabilidade gostosa de estar ali comandando um programa feminino, mas que fala sobre tudo. A gente vai dar as nossas opiniões, mas eu acho que é mais de acolher cada tema”, disse.

“Eu quero sentar ali e ouvir as minhas amigas, aprender com elas. E a hora que a gente estiver sentada naquele sofá vai ser libertador”, afirmou. “Em determinados momentos, não vou querer ficar sentada naquele sofá, vou querer sentar no chão, o que é natural entre amigas, num papo descontraído.”

A entrada no Masked Singer será no lugar de Ivete Sangalo, que esteve à frente do programa nas quatro primeiras temporadas. A cantora baiana, no entanto, já havia informado a emissora que não queria permanecer na atração.

“Pegar esse bastão vindo de uma cantora tão querida como a Ivete é muito legal, é astral. Tem muito a ver com o meu DNA. Muitos imaginavam: será que ela vai demorar para voltar para a TV aberta? Não, vai ser logo mais, estou superfeliz”, contou ao dominical.