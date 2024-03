Eliana Pittman estreia show “Canções de Elizeth” no SESC Santo André

A cantora Eliana Pittman estreia seu novo espetáculo “Canções de Elizeth”, no SESC Santo André, no dia 23 de março, às 19h. Os ingressos já estão à venda no site do SESC. O show é fruto de seu último álbum, lançado em CD pela Companhia de Discos do Brasil, em dezembro de 2023. Eliana, que teve em Elizeth uma de suas grandes inspirações na carreira, apresenta canções imortalizadas por Elizeth Cardoso como “A flor e o espinho” (Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito e Alcides Caminha), “Barracão” (Luís Antonio e Oldemar Magalhães) e “Molambo” (Jayme Florence e Augusto Mesquita).

O novo show e o disco foram idealizados por Thiago Marques Luiz que criou com Eliana a série de lives “100 anos de Elizeth Cardoso”, gravadas em estúdio e apresentadas em novembro de 2020, dentro das celebrações do centenário de nascimento da Divina. Segundo avalia o produtor e diretor artístico do disco e do show, “Elizeth Cardoso marca a história da música brasileira como a ponte entre a música tradicional e a moderna. A história dela é linda, tem todos os ingredientes de um filme”.

Cantora carioca que marcou época na música brasileira, sobretudo nos anos 1950 e 1960, pela classe da voz e pela alta categoria da maior parte do repertório que registrou em coerente discografia, Elizeth Cardoso, recebeu o título de “A Divina” do jornalista, diretor e compositor Haroldo Costa, pelo fato de ela se destacar entre todas as cantoras de sua geração a ponto de ser considerada a melhor dentre elas.

Sobre o novo trabalho, Eliana comenta a sua relação com a cantora: “Elizeth Cardoso interpretou os maiores e melhores compositores que o Brasil teve. Ela foi de Heitor Villa-Lobos a Tom Jobim, passando por Ary Barroso, Jacob do Bandolim e Cartola, com um repertório impecável. Quando começo a escutar Elizeth, eu compreendo o adjetivo ‘A Divina’. A voz dela me transporta para outro tempo, quando tive a oportunidade de conhecê-la e conviver com ela. Foi quando eu comecei a cantar ao lado do meu pai, Booker Pittman. Eu me sinto muito orgulhosa e honrada de apresentar esse novo trabalho em homenagem a Elizeth”.

Serviço:

Show Eliana Pittman – Canções de Elizeth

SESC Santo André

Ingressos à venda