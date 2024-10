Eliana participou do comercial ‘Meu Primeiro Sutiã’, de Washington Olivetto, aos 14 anos

Em 1987, o comercial da marca de roupas íntimas Valisere, criado por Washington Olivetto, que morreu neste domingo (13), aos 73 anos, fazia sucesso entre as adolescentes brasileiras. Nele, uma jovem ganhava de presente a peça que iria marcar sua adolescência. “O primeiro sutiã a gente nunca esquece”, dizia o comercial.

Nas cenas que antecedem o momento marcante, outras jovens, que já usavam sutiã, aparecem no vestiário da escola. Uma delas era Eliana, que fazia no comercial de Olivetto sua primeira aparição na televisão.

A apresentadora participou da publicidade como figurante aos 14 anos. O trabalho é pouco lembrado, mas foi o primeiro de sua carreira televisiva. Logo depois, ela ingressaria no grupo As Patotinhas e se lançaria como apresentadora infantil.

Patrícia Lucchesi, a jovem que ganhava de presente o sutiã, ficou nacionalmente conhecida pelo papel e chegou a fazer papéis na televisão e no cinema, nos anos seguintes. Nesta segunda-feira (14), ela prestou homenagem ao publicitário, que morreu na tarde de domingo no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.