Eletrobras lucra R$1,1 bi no 4º tri e anuncia dividendos adicionais

A Eletrobras divulgou, nesta quinta-feira, os resultados financeiros referentes ao quarto trimestre de 2024, apresentando um lucro líquido de R$1,1 bilhão. Este resultado representa um crescimento de 24,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, conforme indicado em seu relatório de resultados.

Entretanto, ao considerar ajustes, a companhia observou uma queda significativa de 54,7% no lucro líquido, que passou a ser de R$517 milhões na comparação anual. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da empresa alcançou R$5,4 bilhões no último trimestre de 2024, refletindo um expressivo aumento de 90,6% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior. Após ajustes, este indicador teve uma diminuição de 6,4%, totalizando R$5,1 bilhões.

A receita operacional líquida da Eletrobras também apresentou um desempenho positivo, com um crescimento de 21,2% em comparação anual, atingindo R$12 bilhões no quarto trimestre.

Em outra frente, a companhia anunciou que seu conselho de administração aprovou uma proposta para a distribuição de R$1,8 bilhão em dividendos adicionais. Esta proposta será discutida em Assembleia Geral de Acionistas (AGO) marcada para o dia 29 de abril.

Com relação aos dividendos já pagos intercaladamente, a Eletrobras destacou que o total referente ao exercício de 2024 será o maior da história da empresa, somando R$4 bilhões. Esse valor corresponde a 41% do lucro líquido ajustado da companhia.