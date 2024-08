Eletra entrega mais 10 ônibus elétricos para Goiânia

A Eletra, em parceria com Caio, WEG e Scania, entrega para Goiânia, nesta terça-feira (20 de agosto), mais 10 e-Bus 15m, piso alto, cada um com capacidade para 94 passageiros e um cadeirante.

Os ônibus elétricos são inteiramente fabricados no Brasil com tração e integração Eletra, chassi Scania e Mercedes-Benz, carroceria Caio e motor elétrico, inversor e bateria WEG.

Em setembro do ano passado, a Eletra já havia entregado um ônibus elétrico 15m, piso baixo, para operação da HP Transportes, e outro piso baixo para Expresso Araguaia.

Os dois ônibus elétricos Eletra, que já operam em Goiânia desde setembro de 2023, rodaram 77.104km, o que representa 145,4 toneladas a menos de poluentes na atmosfera, superando as expectativas.

Com a entrega de mais cinco ônibus elétricos 15m para a HP e outros cinco para a Expresso Araguaia, em um ano, apenas 10 deles emitirão 6.977,2 toneladas a menos de CO2 na atmosfera, garantido mais saúde para os cidadãos de Goiânia.

Os ônibus elétricos Eletra são confortáveis e silenciosos, têm wi-fi, tomadas USB e ar-condicionado.

Os 10 ônibus, que serão entregues na terça, são piso alto.

Adequar os ônibus elétricos às necessidades de cada cidade faz parte das metas da empresa, que conhece as diferentes topografias das cidades brasileiras, sendo capaz, portanto, de entregar ônibus perfeitamente adequados às necessidades da operação.

Hoje a Eletra conta com um portfólio de 10 ônibus elétricos, capazes de atender as diversas cidades do Brasil e da América Latina. São eles: o 9,7m Escolar; o 10m Midi; o 11,3m Escolar; o 12m, Básico piso alto; o 12,1m; Básico, piso baixo; 12,8m Padron; o 15m Padron piso alto; o 15m Padron piso baixo; o 21,5m Articulado; e o e-Trol, com um inédito sistema de recarga de baterias durante o trajeto e ampla autonomia sem contato com a rede aérea.

Em conjunto com os parceiros, a presidente da Eletra, Milena Romano, fará a entrega. “É motivo de muita alergia para a Eletra entregar mais estes 10 ônibus elétricos para Goiânia. Isso significa que os primeiros, entregues em setembro de 2023, mostraram sua capacidade de atender com mais segurança e conforto os moradores da cidade. Transporte público de qualidade é nossa meta”.

Os ônibus elétricos Eletra já circulam em cidades como São Paulo, São Bernardo do Campo, Sorocaba, Guarujá, Salvador, Goiânia, Vitória, Vargem Grande Paulista, Bertioga, Porto Alegre, Manaus, entre outras.

Os ônibus elétriocs Eletra já percorreram 3,7 milhões de km, deixando de emitir 5.745 toneladas de CO2.