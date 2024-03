Eletra e Caio lançam primeiros ônibus escolares 100% elétricos do país

A Eletra mais uma vez inova e apresenta pela primeira vez dois modelos de ônibus elétricos escolares 100% brasileiros, em parceria com a Caio, no C-Move Brasília, nos dias 19 e 20 de março.

Os Escolares Eletra/Caio são os primeiros ônibus do tipo lançados no Brasil.



Um deles tem 9,6m, chassi Volkswagem, carroceria Foz Super da Caio, motores e baterias WEG, capacidade para 41 passageiros sentados e 1 vaga para cadeirante. Tem autonomia de 120/140 km, com recarga em movimento (recarga regenerativa) e ar-condicionado.

Já o ônibus elétrico escolar de 11,3m, chassi Mercedes-Benz, carroceria Foz Super da Caio, motores e baterias WEG, tem capacidade para 52 passageiros e uma cadeira de rodas. Tem autonomia de 110/120 km, com recarga em movimento, e ar-condicionado.

Divulgação/Eletra

Os Escolares Elétricos, com tecnologia 100% nacional, vêm suprir uma lacuna no setor de transporte escolar, proporcionando uma viagem mais confortável, silenciosa, totalmente sustentável e segura para crianças e jovens.

Uma frota de 100 ônibus escolares elétricos rodando por 1 ano deixa de emitir 1.065,94 toneladas de CO² na atmosfera, o que contribui com as metas internacionais de controle da poluição, e saúde de nossas crianças.

Os ônibus têm tecnologia de tração elétrica e integração Eletra, carroceria Caio eMillennium, motor elétrico e baterias WEG – todas elas empresas brasileiras – e chassis Mercedes Benz e Volkswagen, fabricados em São Bernardo do Campo (SP).



LINHA COMPLETA

Ao longo de 2023, a Eletra apresentou ao mercado a mais completa linha de ônibus elétricos da América Latina, todos fabricados no Brasil com tecnologia nacional.



São seis novos modelos, desenhados para atender às diferentes características topográficas e urbanas das cidades brasileiras e latino-americanas.



E mais o e-Trol, um trólebus com ampla autonomia sem contato com a rede aérea, produzido especialmente para operações em vias segregadas e BRT (Bus Rapid Transit).



Os ônibus elétricos Eletra são o resultado da parceria da Eletra com algumas das principais empresas de transporte público sustentável no Brasil.

10m – Midi (chassi Mercedes-Benz, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG).

12,1m – Básico (chassi Mercedes-Benz, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG);

12,5m (chassi Mercedes-Benz, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG);

12,8m – Padron (chassi Mercedes-Benz, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG);

15m (chassi Scania, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG);

21,5m – Articulado (chassi Mercedes-Benz, carroceria Caio, motores elétricos e baterias WEG).

Toda a Linha Eletra é produzida numa área industrial de 27 mil m² na Via Anchieta, São Bernardo do Campo, coração industrial da Grande São Paulo.



A nova fábrica entrou em operação em maio de 2022 e tem capacidade de produzir 150 ônibus elétricos/mês, ou até 1.800/ano, podendo aumentar essa produção em 50%, dependendo da demanda.



A ampliação das instalações faz parte de um plano de investimentos cujo objetivo é posicionar a empresa como a principal indústria nacional de veículos elétricos pesados.

Serviço:

Dias: 19 (das 9h às 18h) e 20 de março de 2023 (das 9h às 13h).

Dia da Mobilidade Elétrica: carreata de veículos elétricos saindo do Brasil 21 até o lago Paranoá (saída 15h).

Hotel Brasil 21 Convention/Meliá – Foyer Teatro.

Setor Hoteleiro Sul, Quadra 6, Cj A, Bloco B, Asa Sul, Brasília.