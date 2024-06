Elenco do São Caetano: Sávio – Atacante

Natural de Fortaleza, o jovem atacante Sávio de vinte e quatro anos é peça fundamental para que o São Caetano possa fazer uma grande performance na Copa Paulista 2024.

Atleta que tem características de muita força, rapidez e oportunismo, espera poder ajudar o time em mais uma competição.

No Paulista A3 desse ano, Sávio foi um dos destaques marcando cinco gols e dando duas assistências em oito jogos como titular.

Ele realizou seu processo de formação na boa estrutura do Grêmio de Porto Alegre/RS e tem despertado o interesse de grandes clubes do futebol brasileiro. “Minha cabeça está 100% no São Caetano e aqui vou lutar ao lado dos meus companheiros para recolocarmos este time no caminho das conquistas”, declarou o atacante Sávio.