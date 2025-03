Elenco de ‘Garota do Momento’ prestigia a banda de Pedro Novaes no Camarote MAR

Elenco unido e que gosta de uma boa festa! Nesta sexta-feira (28), primeira noite do Carnaval 2025 no Camarote MAR, atores e atrizes de “Garota do Momento” prestigiaram o show do colega Pedro Novaes, que é um dos integrantes da banda Fuze.

Estiveram no camarote nomes como a protagonista Duda Santos, Ícaro Silva, Carla Cristina e Rebeca Carvalho. E não faltou animação para o elenco que se mostrou bastante entrosado também fora das telinhas.

Pelo quinto ano, o Camarote MAR chega ao ponto mais nobre da Sapucaí mantendo os títulos de conforto, inovação, além de experiências que são a cara do Rio. A nova cenografia foi cuidadosamente elaborada para proporcionar uma imersão sensorial que ativa todos os sentidos, combinando os sons do mar, aromas exclusivos, gastronomia de excelência e uma decoração luxuosa.

No palco interno, a programação musical é um espetáculo à parte, trazendo a mistura que define o MAR e o Carnaval. Artistas consagrados como Ferrugem, Belo, Xande de Pilares, Dennis, Alexandre Pires e Péricles compõem o line-up, garantindo uma trilha sonora vibrante e inesquecível. Confira o line up por dia:

Sábado de acesso, 01/03: Ferrugem, Naldo e Jorginho Faria;

Ferrugem, Naldo e Jorginho Faria; Domingo Grupo Especial, 02/03: Xande de Pilares. Jorginho Faria e DJs João Rodrigo & Chu;

Xande de Pilares. Jorginho Faria e DJs João Rodrigo & Chu; Segunda Grupo Especial, 03/03: Alexandre Pires, DJ Ana Santi, DJ Rapha Lima;

Alexandre Pires, DJ Ana Santi, DJ Rapha Lima; Terça Grupo Especial, 04/03: Péricles, Monobloco, DJ Marcelinho da Lua;

Péricles, Monobloco, DJ Marcelinho da Lua; Sábado das Campeãs, 08/03: Belo, Dennis, Tuca Fernandes e Bateria da Viradouro.

Com uma estrutura de três pavimentos, conforto, sofisticação e inovação, o Camarote MAR é, sem dúvida, o destino perfeito para quem deseja vivenciar o melhor do Carnaval carioca em 2025.

Serviço:

Camarote MAR

Local: Marquês de Sapucaí, Setor 6

Ingressos à venda em (com taxa de serviço): https://www.ticketmaster.com.br/event/carnaval-rj-2025-camarote-mar

01/03: A partir de R$ 1.790,00

02/03: A partir de R$ 2.940,00

03/03: A partir de R$ 2.990,00

04/03: A partir de R$ 2.990,00

08/03: A partir de R$ 2.790,00