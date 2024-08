Elenco de ‘Beetlejuice 2’ chama atenção no festival de Veneza com looks góticos

O Festival de Veneza abriu nesta quarta-feira (28) com “Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice, Beetlejuice”, sequência do clássico de Tim Burton de 1988.

No filme, que foi exibido fora da competição, Winona Ryder vive novamente no papel de Lydia Deetz, que agora está mais velha e tem Jenna Ortega como filha. O elenco conta ainda com Michael Keaton reprisando o papel do fantasma mais simpático do cinema.

Na pré-estreia, que contou com Patti Smith e Cate Blanchett entre as convidadas, o elenco apareceu com looks temáticos.

Winona apostou em um blazer cropped com saia preta de tule enquanto Jenna Ortega apostou no vermelho gótico também no tule, uma referência ao vestido de casamento de Lydia Deetz no primeiro filme. “Os Fantasmas Ainda Se Divertem” estreia dia 5 de setembro nos cinemas.