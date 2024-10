Eleitores de última hora são surpreendidos com mudança de local de votação e correm

A contabilista Fabiana Carra, 34, reclamou por não ter sido avisada que a sua seção eleitoral havia mudado, assim como seu local de votação, que passou da Faculdade Oswaldo Cruz para a Escola Estadual Alarico Silveira, na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Os dois locais ficam a 400 metros de distância e a 3 minutos de caminhada.

“Falei que não era para ter deixado para última hora”, reclamou, ao lado do marido.

Os dois, que tinham um cachorro na coleira, chegaram para votar às 16h35, ou seja, 25 minutos antes do fechamento das urnas.

O professor Fernando Piva, 48, também saiu correndo para não ser barrado no novo local de votação. “Não prestei atenção que tinha mudado”, afirmou.

Os portões da Faculdade Oswaldo Cruz fecharam pontualmente às 17h.

Uma mulher, que afirmou ter saído do Sacomã, na zona sul, chegou com um minuto de atraso e foi barrada. Ela discutiu com uma funcionária do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) e foi embora aos berros.