Eleições nos EUA: Urnas Abertas em Washington com Filas

As urnas abriram pela manhã em Washington. Há filas em alguns centros de votação. São pequenas, mas já contrastam com as eleições de 2020, quando esses locais estavam em sua maioria vazios.

As eleições americanas são realizadas com antecedência. Na capital americana, os centros estão abertos há uma semana e muitos votaram também por correio. Calcula-se que 140 mil já participaram do pleito antes desta terça-feira (5).

A capital tem 440 mil eleitores registrados, dentre uma população de 670 mil.