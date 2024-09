Eleições: mesários e mesárias precisam cadastrar CPF como chave Pix para receber auxílio-alimentação

Mesárias, mesários e apoios logísticos que atuarão no estado de São Paulo nas Eleições 2024 receberão o auxílio-alimentação por meio de chave Pix de CPF, única possível para o recebimento do benefício. A chave Pix pode ser de qualquer instituição financeira autorizada pelo Banco Central.

Quem não tem uma chave Pix ou tem chave que não seja o CPF deve fazer o cadastro até 4 de outubro, antevéspera do 1º turno, em qualquer instituição financeira autorizada.

Por questões operacionais e de segurança, o Banco do Brasil, parceiro do TRE para o pagamento, aceitará somente chave Pix do tipo CPF. Não será possível o recebimento do auxílio por outras chaves Pix, mesmo que vinculadas à pessoa colaboradora.

O valor do auxílio-alimentação oferecido a quem contribuir para a realização das eleições de outubro é de R$ 60 por turno.

No estado de São Paulo, cerca de 410 mil pessoas foram convocadas para a função de mesária ou mesário nas Eleições 2024, sendo mais de 274 mil voluntárias (67%). Em torno de 55 mil pessoas trabalharão no apoio logístico.

