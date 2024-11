Eleições americanas têm desânimo recorde, entrevista com Tabata Amaral e outras notícias do dia na Folha

Eleições americanas têm desânimo recorde, o voto do New York Times, entrevista com Tabata Amaral e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (3).

Eleições nos EUA

EUA chegam a eleição sob desânimo recorde com a economia. Apesar de país não estar sob recessão, choque de preços e polarização política contribuem para impressão negativa, mais prevalente entre republicanos.

Eleições nos EUA

‘Vote para acabar com a era Trump’, diz The New York Times em novo editorial. Jornal americano volta a se manifestar sobre eleição nos EUA, após Washington Post anunciar que não endossaria nomes.

Venezuela

Venezuela escala crise com Brasil e acusa Itamaraty de tentar se fazer de vítima. Crise diplomática escalou desde eleição contestada de Maduro e chegou ao auge com veto à entrada de Caracas no Brics.

Tragédia em Valência

Espanha envia 10 mil militares a operação pós-enchentes; mortes são 214. Após chuva extrema, voluntários também se reúnem para participar de limpeza coordenada por autoridades regionais.

Eleições

Tabata sinaliza 2028 em SP, se vê 100% oposição a Nunes e diz que Boulos ajudou a legitimar Marçal. Deputada, que foi derrotada na eleição para a Prefeitura de São Paulo, afirma que dialogar com diferentes é louvável, mas jamais aceitaria sabatina com influenciador porque ‘não vale tudo por voto’.

Clima

Chuva deixa São Paulo em estado de atenção por 3 horas; mais de 52 mil estão sem energia na cidade. Bombeiros receberam sete chamados para quedas de árvores em toda a região metropolitana.

Livros

Dino determina retirada de circulação de livros jurídicos com trechos homofóbicos. Ministro do STF considerou que textos propagam ódio contra a comunidade LGBTQIA+

Cop16

COP16 cria fundo brando para natureza e termina sem desfecho para financiamento. Mecanismo deve servir para repartir benefícios de determinado conhecimento com aqueles que o originaram.

Energia Limpa

Governo autoriza ampliação da geração renovável em Fernando de Noronha. Projeto da Neoenergia prevê usina solar com o uso de baterias para armazenamento.

História do Brasil

Esteticista tem exame de DNA que aponta 99,99% de chances de ela ser filha de Brizola. Apesar de laudo, Justiça não reconheceu paternidade; gaúcha fala pela primeira vez sobre o caso.

América Latina

Bilionário boliviano da Shein que fez jantar para Lula se aproxima cada vez mais do Brasil. Marcelo Claure, ex-SoftBank, vira sócio de gestora nacional, aproxima país dos sauditas e ouve pedido do presidente para investir no Corinthians.

São Paulo

São Paulo tem chuva de pétalas de rosa vermelha em celebração a Finados. Concessionária lança 200 kg de corolas em dois cemitérios; violinistas e saxofonistas tocam durante o cortejo.

Celebridades

Dave Grohl teme perder metade da fortuna com possível divórcio, diz revista. Vocalista do Foo Figthers contou em setembro que tem filha fora do casamento.