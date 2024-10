Eleições 2024: votos chegam seguros até a totalização e a divulgação dos resultados

Os votos depositados por eleitoras e eleitores nas cerca de 115 mil urnas eletrônicas do estado, neste domingo (6), percorrem um caminho seguro até a totalização pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Após o encerramento das seções eleitorais, as máquinas emitem o Boletim de Urna (BU) que mostra a votação de cada seção, mas o resultado final só é divulgado depois que os votos chegam aos computadores do TSE. Esse processo de apuração pode ser acompanhado pelo público em tempo real por meio da página Resultados, disponibilizada a partir das 17h pela Justiça Eleitoral.

Ao fim da votação, todos os votos da urna são salvos em uma mídia de resultado, espécie de pen drive removível de formato exclusivo da Justiça Eleitoral. Os dados são protegidos por assinatura digital, o que garante a sua integridade e autenticidade. Essas mídias de resultados são levadas dos locais de votação aos cartórios eleitorais com escolta policial. Nos cartórios, as mídias de resultado são entregues aos integrantes da Junta Eleitoral, que, por sua vez, transmite os votos para o TSE em uma rede privada e criptografada (não é pela internet comum).

Os votos registrados nas urnas eletrônicas chegam aos computadores do TSE em segundos. No entanto, como há milhões de votos do país inteiro chegando quase ao mesmo tempo, os dados de cada urna entram em uma espécie de “fila” virtual. A totalização é feita de acordo com a capacidade do sistema. Os resultados somente são recebidos e processados se o sistema de totalização reconhecer que os dados de determinada urna são realmente da seção eleitoral certa.

Apesar do imenso volume de dados, poucas horas após o encerramento da votação o resultado final é divulgado. Na página de Resultados da Justiça Eleitoral, o usuário poderá ver a votação em cada um dos 645 municípios do estado, conferir os candidatos eleitos, favoritar e visualizar as candidaturas de sua preferência, além de ver detalhes da totalização (votos a candidatos, em branco e nulos) e verificar porcentagens e números.

Depois da eleição, ainda é possível consultar na página Resultados as informações gravadas em cada urna. Qualquer pessoa pode comparar os dados do Boletim de Urna impresso e afixado na entrada do local de votação com os dados divulgados na internet. O QR-Code da versão impressa do BU pode ser lido com um celular por meio do Boletim na Mão, aplicativo oficial da Justiça Eleitoral, disponível nas lojas Google Play e App Store.