Eleições 2024: eleitor levou em média 24,8 segundos para votar no 1º turno

Eleitoras e eleitores do estado de São Paulo levaram em média 24,8 segundos para escolher suas candidatas ou seus candidatos na urna eletrônica durante o 1º turno da votação das eleições municipais de 2024. No último domingo (6), o eleitorado paulista votou para eleger representantes aos cargos de prefeito e vereador em 645 municípios do estado. Já no segundo turno, somente 18 cidades terão nova votação para o cargo de prefeito. Com apenas um voto a ser registrado na urna no domingo (27), esse tempo médio de votação tende a ser menor.



Mesárias e mesários levaram em média 23,22 segundos para habilitar os eleitores para a votação no primeiro turno, a partir da digitação do número do título de eleitor ou do CPF no microterminal. O atendimento realizado pelos integrantes da mesa receptora de votos inclui a identificação do eleitor no caderno de votação, a digitação do número do título e a confirmação da identificação daqueles que têm cadastro biométrico.



Antes da liberação do voto na urna, são feitas até quatro tentativas de identificação do eleitor ou eleitora com base na biometria. Se não funcionar, é realizada então uma pergunta de um dado pessoal para liberar a urna. A apresentação do e-Título com foto ou de outro documento oficial com foto é obrigatória em todos os casos.

Cerca de 85% dos eleitores habilitados com biometria

Dos 34,4 milhões de eleitoras e eleitores aptos a votar no 1º turno das eleições municipais no estado, 8,7 milhões (25,3%) não compareceram às urnas. Entre as mais de 25 milhões de pessoas que foram votar no último domingo, 84,87% foram habilitadas com a biometria, que é validada no momento em que o eleitor utilizar a impressão digital com sucesso para liberar a urna.

O segundo turno ocorre no domingo (27). Além da capital, haverá votação em 18 cidades: Guarulhos, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Diadema, Jundiaí, Mauá, Piracicaba, Barueri, Franca, Taubaté, Guarujá, Limeira, Taboão da Serra e Sumaré, totalizando um eleitorado apto de 15.607.998 pessoas.

De acordo com a Constituição Federal, nas cidades com mais de 200 mil eleitores e eleitoras é realizado um segundo turno nas cidades em que nenhum candidato ou candidata à prefeitura alcança a maioria absoluta dos votos. A maioria absoluta é atingida quando a votação obtida é equivalente a pelo menos a metade dos votos válidos (sem contar os brancos e nulos) mais um. Essa medida visa dar maior representatividade a quem se elege.