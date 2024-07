Eleições 2024: Correios disponibiliza serviço de mala direta para candidatos

Candidatos, partidos políticos e comitês eleitorais de todo o país podem usar os serviços dos Correios para entrega, porta a porta, de material de campanha a partir de 16 de agosto.

Como funciona – A mala direta é uma mensagem publicitária para vender produtos e serviços, além de divulgar, promover eventos e lançamentos, prospectar e fidelizar clientes. Em anos de eleição, os Correios oferecem o serviço também para que candidatos, partidos e comitês possam entregar material de campanha.

O serviço é oferecido em duas modalidades:

– Mala Direta Endereçada (postagem com endereço): usada quando o candidato tem o endereço das pessoas para quem quer enviar o material.

– Mala Direta Não Endereçada (postagem sem endereço): indicada quando o candidato não tem o mailing com os endereços dos destinatários que deseja alcançar – nesse caso, a entrega é feita nas residências e pontos comerciais de uma determinada área (cidade, bairro ou rua) escolhida pelo cliente.

Nas eleições municipais de 2020, mais de 19 milhões de malas diretas sem endereçamento foram distribuídas pelos carteiros em diversas cidades pelo Brasil.

Diferenciais – A entrega do material pelos Correios oferece diferenciais como a credibilidade, já que o material entregue pelos carteiros possui identificação à origem da postagem, o remetente e demais informações que garantem segurança e confiabilidade.

Outro diferencial é a agilidade, já que, por meio de uma identificação específica para eleições, toda a entrega dessas malas diretas é tratada com prioridade, em atendimento à legislação.

Com os mais diversos recursos gráficos, as malas diretas impressas podem conter tecnologias como o QR Code, direcionando os destinatários para sites ou redes sociais oficiais dos candidatos.

Além dos serviços voltados a candidatos, partidos e comitês, os Correios também oferecem o Vale Postal Eletrônico, que possibilita aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) o pagamento de mesários. Assim, os aportes são disponibilizados aos mesários nas agências da estatal em todo o país e os tribunais recebem, eletronicamente, as informações sobre o status de cada remessa efetuada.

Calendário eleitoral – As malas diretas podem ser postadas nos Correios a partir do dia 7 de agosto, para o primeiro turno, para início da distribuição pelos carteiros. No segundo turno, as postagens poderão ocorrer a partir do dia 7 de outubro. O prazo limite para distribuição de propaganda eleitoral impressa no primeiro turno é até as 22h do dia 5/10/2024. Para o segundo turno, até as 22h do dia 26/10/2024.

Mais informações estão disponíveis no hotsite dos Correios específico para as eleições: www.correios.com.br/eleicoes.