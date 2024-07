Eleições 2024: conheça os pré-candidatos à Prefeitura de São Caetano do Sul

Marcado para 6 de outubro, o primeiro turno das eleições municipais já se mostra extremamente polarizado na cidade de São Caetano do Sul.

A escolha do prefeito e dos vereadores que representarão a cidade durante os próximos quatro anos,gera debates à medida que surgem os pré-candidatos.

De acordo com definição do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a confirmação dos candidatos deve acontecer entre 20 de julho e 5 de agosto, nas convenções de cada partido. Mas, com a aproximação das eleições, alguns nomes já se fazem presentes; confira:

Pré-candidatos à Prefeitura de São Caetano do Sul:

Fabio Palacio (Podemos)

Fabio Palacio (Divulgação)

Eleito três vezes vereador na cidade, Fabio Palacio atuou também como secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e na coordenação do lançamento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE ABC).

Jair Meneguelli (PT)

Jair Meneguelli (Reprodução)

Tendo participação ativa na política há décadas, Jair Meneguelli participou dafundação do Partido dos Trabalhadores (PT) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT). O candidato, que já atuou como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, já foi eleito deputado federal duas vezes.

Mário Bohm (Novo)

Mário Bohm (Divulgação)

Fundador e ex-presidente do Observatório Social de São Caetano do Sul, Mário Bohm já atuou como diretor do Instituto de Tecnologia da cidade, presidente voluntário do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Comdec) e presidente da Associação dos Amigos do Bairro Cerâmica.

Professor Rafinha (PSOL)

Professor Rafinha (Divulgação/PSOL)

Defensor da educação pública, gratuita e de qualidade, Rafael Ferrari, o Professor Rafinha, atua como educador há 17 anos. Membro da APEOESP (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), o candidato também dá aulas no Cursinho Popular EduPovo.

Tite Campanella (PL)

Tite Campanella (Divulgação)

Anacletto Campanella Junior, é um empresário conhecido na cidade. Além de já ter atuado como prefeito interino de São Caetano do Sul, o candidato é também presidente da Câmara Municipal.

*A matéria será atualizada mediante confirmação dos pré-candidatos.