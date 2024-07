Eleições 2024: conheça os pré-candidatos à Prefeitura de São Bernardo do Campo

Marcado para 6 de outubro, o primeiro turno das eleições municipais já se mostra extremamente polarizado na cidade de São Bernardo do Campo.

A escolha do prefeito e dos vereadores que representarão a cidade durante os próximos quatro anos,gera debates à medida que surgem os pré-candidatos.

De acordo com definição do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a confirmação dos candidatos deve acontecer entre 20 de julho e 5 de agosto, nas convenções de cada partido. Mas, com a aproximação das eleições, alguns nomes já se fazem presentes; confira:

Pré-candidatos à Prefeitura de São Bernardo do Campo:

Alex Manente (Cidadania)

Alex Manente (Luis Macedo/Câmara dos Deputados)

Com extensa trajetória política, Alex Manente já foi eleito vereador de São Bernardo do Campo, deputado estadual por duas vezes e, está em seu terceiro mandado como deputado federal.

Cláudio Donizete (PSTU)

Cláudio Donizete (Divulgação)

Metalúrgico, Cláudio Donizete faz parte de um movimento de oposição de esquerda socialista. Sua campanha se baseia na defesa dos trabalhadores e da juventude.

Flávia Morando (União Brasil)

Flávia Morando (Reprodução)

Aposta do tio e atual prefeito da cidade, Orlando Morando (PSDB) à sua sucessão, Flávia Morando está estreando na política. Comerciante da cidade, a candidata administra o supermercado da família.

Luiz Fernando Teixeira (PT)

Luiz Fernando Teixeira (Divulgação/Alesp)

Eleito deputado estadual por três vezes, Luiz Fernando Teixeira, é evangélico e já foi presidente do São Bernardo Futebol Clube.

Marcelo Lima (Podemos)

Marcelo Lima (Divulgação)

Marcelo Lima Fernandes já atuou como vereador e vice-prefeito de São Bernardo do Campo. O candidato também já exerceu mandatos como deputado estadual e federal.

Rafael Demarchi (Novo)

Rafael Demarchi (Divulgação)

Rafael Felipe Demarchi já foi eleito vereador de São Bernardo do Campo, além de ter concorrido ao Paço na última eleição. O candidato é formado em administração de empresas e gestão estratégica de mercado.

*A matéria será atualizada mediante confirmação dos pré-candidatos.