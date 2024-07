Eleições 2024: conheça os pré-candidatos à Prefeitura de Santo André

Marcado para 6 de outubro, o primeiro turno das eleições municipais já se mostra extremamente polarizado na cidade de Santo André.

A escolha do prefeito e dos vereadores que representarão a cidade durante os próximos quatro anos,gera debates à medida que surgem os pré-candidatos.

De acordo com definição do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a confirmação dos candidatos deve acontecer entre 20 de julho e 5 de agosto, nas convenções de cada partido. Mas, com a aproximação das eleições, alguns nomes já se fazem presentes; confira:

Pré-candidatos à Prefeitura de Santo André:

Coronel Edson Sardano (Novo)

Coronel Edson Sardano (Reprodução)

Coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo, Edson de Jesus Sardano já foi eleito três vezes vereador na cidade. O candidato foi responsável pela implantação do Centro de Operações Integradas de Santo André, espaço que reúne diversos serviços de segurança.

Eduardo Leite (PSB)

Eduardo Leite (Divulgação)

Com o histórico de três mandatos consecutivos como vereador na cidade, o advogado Eduardo Leite atuou também como diretor-executivo da OAB de Santo André.

Gilvan Júnior (PSDB)

Gilvan Júnior (Divulgação)

Candidato escolhido pelo atual prefeito Paulo Serra (PSDB) à sua sucessão, Gilvan Júnior, tem atuações como secretário de Saúde e Planejamento e superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

Professora Bete Siraque (PT)

Professora Bete Siraque (Divulgação)

Professora e mestra em História, Bete Siraque já foi eleita vereadora duas vezes em Santo André, além de ter exercido a coordenação de projetos educacionais nos mandatos de Celso Daniel e João Avamileno.

Luiz Zacarias (PL)

Luiz Zacarias (Divulgação)

Atualmente como vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias de Araujo Filho contabiliza 6 mandatos como vereador, além de ter sido assessor especial na Secretaria de Saúde da cidade.

*A matéria será atualizada mediante confirmação dos pré-candidatos.