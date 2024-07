Eleições 2024: conheça os pré-candidatos à Prefeitura de Rio Grande da Serra

Marcado para 6 de outubro, o primeiro turno das eleições municipais já se mostra extremamente polarizado na cidade de Rio Grande da Serra.

A escolha do prefeito e dos vereadores que representarão a cidade durante os próximos quatro anos,gera debates à medida que surgem os pré-candidatos.

De acordo com definição do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a confirmação dos candidatos deve acontecer entre 20 de julho e 5 de agosto, nas convenções de cada partido. Mas, com a aproximação das eleições, alguns nomes já se fazem presentes; confira:

Pré-candidatos à Prefeitura de Rio Grande da Serra:

Aarão Teixeira (Democracia Cristã)

Aarão Teixeira (Reprodução)

Quarto prefeito eleito de Rio Grande da Serra, Aarão Teixeira, comandou a cidade há 42 anos atrás. Político de longa data, o candidato que tinha apenas 20 anos na época, foi emancipado pela vontade da própria população.

Akira Auriani (PSB)

Akira Auriani (Divulgação)

Formado em administração pela ESAGS-FGV, Akira Auriani já foi eleito vereador de Rio Grande da Serra. O candidato propõe a renovação como a chave para alavancar a cidade.

Dayana Franco (União Brasil)

Dayana Franco (Reprodução)

Professora universitária, defensora do SUS e apaixonada por Rio Grande da Serra, Dayana Franco já foi candidata a deputada federal anteriormente.

Marcelo Akira (Podemos)

Akira do Povo (Divulgação)

Eleito vereador da cidade, Akira do Povo, sempre atuou na oposição da atual gestão. Influente na legenda em que defende, o candidato possui apoio da presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu.

Penha Fumagalli (PSD)

Penha Fumagalli (Divulgação)

Atual chefe do Executivo de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli é a única mulher prefeita do Grande ABC. Concorrendo à reeleição, a candidata atua há 15 anos no movimento sindical e, já foi secretária de Mulheres da CNQ-CUT.

*A matéria será atualizada mediante confirmação dos pré-candidatos.