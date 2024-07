Eleições 2024: conheça os pré-candidatos à Prefeitura de Ribeirão Pires

Marcado para 6 de outubro, o primeiro turno das eleições municipais já se mostra extremamente polarizado na cidade de Ribeirão Pires.

A escolha do prefeito e dos vereadores que representarão a cidade durante os próximos quatro anos,gera debates à medida que surgem os pré-candidatos.

De acordo com definição do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a confirmação dos candidatos deve acontecer entre 20 de julho e 5 de agosto, nas convenções de cada partido. Mas, com a aproximação das eleições, alguns nomes já se fazem presentes; confira:

Pré-candidatos à Prefeitura de Ribeirão Pires:

Cesar do Canoa (Mobiliza)

Cesar do Canoa (Divulgação)

Ex-secretário de Turismo de Ribeirão Pires, Cesar do Canoa é também um empresário conhecido na cidade. O candidato irá representar o Mobiliza.

Gabriel Eid Roncon (PP)

Gabriel Roncon (Divulgação)

Com histórico de ex-vereador e ex-vice-vice-prefeito de Ribeirão Pires, o administrador Gabriel Roncon, se descreve como gestor e terá na Saúde sua maior plataforma política.

Guto Volpi (PL)

Guto Volpi (Divulgação)

Atual prefeito da cidade, Guto Volpi busca a reeleição. O candidato já atuou como presidente da Câmara Municipal e secretário de Cultura, Juventude, Esportes e Lazer de Ribeirão Pires.

Renato Foresto (PT)

Renato Foresto (Reprodução)

Ex-vereador de Ribeirão Pires,o petista Renato Foresto será o representante da ala esquerdista na cidade. O candidato defende uma plataforma de governo participativa com um olhar direcionado à população mais carente.

Ricardo Abílio (Novo)

Ricardo Abílio (Divulgação)

Com participação ativa na política regional, Ricardo Abílio já atuou como secretário de Finanças em Mogi das Cruzes e, em Rio Grande da Serra. Em Ribeirão Pires, o candidato do novo já foi diretor de Fomento ao Comércio e Negócios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, bem como diretor financeiro e contábil da Câmara de Vereadores.

*A matéria será atualizada mediante confirmação dos pré-candidatos.