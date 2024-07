Eleições 2024: conheça os pré-candidatos à Prefeitura de Diadema

Marcado para 6 de outubro, o primeiro turno das eleições municipais já se mostra extremamente polarizado na cidade de Diadema.

A escolha do prefeito e dos vereadores que representarão a cidade durante os próximos quatro anos,gera debates à medida que surgem os pré-candidatos.

De acordo com definição do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a confirmação dos candidatos deve acontecer entre 20 de julho e 5 de agosto, nas convenções de cada partido. Mas, com a aproximação das eleições, alguns nomes já se fazem presentes; confira:

Pré-candidatos à Prefeitura de Diadema:

Gesiel Duarte (Republicanos)

Gesiel Duarte (Reprodução)

Conservador e cristão, Gesiel Duarte já foi secretário de Gestão de Pessoas em Diadema. Representante do partido Republicanos, o candidato conta com apoios importantes na disputa eleitoral, como por exemplo, o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Filippi (PT)

Filippi (Divulgação/PMD)

José de Filippi Júnior é o atual prefeito de Diadema. Com uma extensa trajetória política, o especialista em Políticas Públicas já comandou a cidade por quatro mandatos. Filippi também já foi eleito Deputado Federal e Secretario de Saúde da Prefeitura de São Paulo.

Márcio da Farmácia (Podemos)

Márcio da Farmácia (Divulgação/Alesp)

Eleito deputado Estadual, e duas vezes vereador em Diadema, Márcio Paschoal Giudicio, o Márcio da Farmácia, irá representar o Podemos nas eleições municipais.

Taka Yamauchi (MDB)

Taka Yamauchi (Divulgação)

Ex-Presidente da SPObras, Taka Yamauchi, irá pleitear o cargo pela terceira vez. Presidente do MBD Diadema, o candidato se define como defensor da família e atuará pelos valores cristãos.

*A matéria será atualizada mediante confirmação dos pré-candidatos.