Eleições 2024: Central de Libras atendeu mais de mil eleitores e eleitoras no 1º turno

A Central de Intermediação de Libras (CIL), serviço disponibilizado pelo TRE-SP, ajudou mais de mil pessoas surdas ou com deficiência auditiva a exercer o direito do voto no primeiro turno das eleições municipais no estado. A plataforma virtual permite que a pessoa faça uma videochamada, em tempo real, com um intérprete da Língua Brasileira de Sinais para obter informações sobre o pleito. A partir desta quinta (17), a CIL voltará a atender eleitoras e eleitores para esclarecer dúvidas sobre o pleito de 27 de outubro. O horário de atendimento será das 9h às 19h. Na sexta (25), no sábado (26) e domingo (27), data da eleição, o funcionamento será das 7h às 19h.

Eleitores da capital podem acessar o serviço por meio do aplicativo CIL-SMPED (Google PlayeApp Store)ou a partir da leitura de um QR Code impresso em cartazes afixados nos locais de votação.

O eleitorado do interior, por sua vez, poderá se conectar à ferramenta por meio de link, disponível na página do TRE-SP na internet, pelo aplicativo do Poupatempo (Google PlayeApp Store) e a partir dos avisos com QR Code espalhados nos prédios de votação.

Durante a interação por meio da CIL, o TRE-SP orienta a pessoa surda ou com deficiência auditiva a ficar em frente ao celular ou outro dispositivo móvel utilizado na videochamada para que consiga visualizar a sinalização em Libras do intérprete. A pessoa ouvinte não precisa aparecer na tela de interação, pois poderá se comunicar com o intérprete por meio do viva-voz do aparelho.

O serviço de intermediação por Libras é oferecido desde a eleição de 2020. No entanto, apenas o eleitorado da capital tinha acesso à ferramenta por meio do aplicativo CIL-SMPED, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Um acordo de cooperação técnica firmado em agosto entre o Tribunal e a Secretaria Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência permitiu a expansão da plataforma para as cidades do interior.

No estado de São Paulo, 25.096 eleitores e eleitoras informaram aos cartórios eleitorais paulistas ter algum tipo de deficiência auditiva. Além de disponibilizar a CIL, a Justiça Eleitoral convocou cerca 1.800 pessoas com conhecimento em Libras, no primeiro turno, para atuar nos locais de votação auxiliando esse eleitorado. As escolas das 18 cidades que terão segundo turno também contarão com esse auxílio no dia 27 de outubro. Os colaboradores com conhecimento em Libras estarão vestindo camisetas na cor laranja para facilitar a identificação.