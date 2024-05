Eleição SP: Nunes e Tabata perdem força em cenário com Marçal e Datena; Boulos lidera

O deputado Guilherme Boulos (PSOL) lidera a corrida pela Prefeitura de São Paulo com 37,2% das intenções de voto, enquanto o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) possui 20,5%, de acordo com pesquisa AtlasIntel/CNN Brasil divulgada nesta terça-feira, 28. O levantamento apresenta mudanças em relação à pesquisa anterior, incluindo as pré-candidaturas do coach Pablo Marçal (PRTB) e do jornalista José Luiz Datena (PSDB).

A pesquisa ainda indica que a entrada de Marçal na disputa afeta o projeto de reeleição de Nunes, visto que a diferença nas intenções de voto do prefeito varia mais de dez pontos percentuais com a participação do coach na eleição. Da mesma forma, a candidatura de Datena pode impactar a quantidade de votos destinados a Tabata.

Marçal, que confirmou sua pré-candidatura no domingo, 26, tem 10 4% das intenções de votos, mostra o levantamento. A deputada Tabata Amaral (PSB) aparece com 9,9%, enquanto Datena, que mudou do PSB para o PSDB em abril, e o deputado Kim Kataguiri registram 7,9% cada um. A economista Marina Helena (Novo) aparece com 3,5%, e Altino Prazeres Jr. (PSTU) conta com 0,5%.

Num cenário sem Datena e Marçal, Boulos tem 37,2%, e Nunes vai a 32,6%. Neste caso, houve apenas variações dentro da margem de erro. Em abril, Boulos tinha 35,6% e Nunes 33,7%. A oscilação positiva nas intenções de voto do psolista aconteceu após o pedido de voto explícito feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ele durante um evento no Dia do Trabalho. Pedir votos antes do início oficial da campanha é proibido por lei, e esse ato de Lula gerou ações na Justiça Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral já solicitou a aplicação de multas tanto para Lula quanto para Boulos.

Já Tabata caiu de 14,7% para 11,1%, em um cenário sem Datena e Marçal. Kataguiri variou de 9,4% para 9,3%. Marina passou de 3 5% para 3,7%, e Altino Prazeres Jr., que não pontuou anteriormente, aparece com 1,2%. Entre os entrevistados, 2,7% ainda não decidiram em quem votar, e os que pretendem votar em branco ou nulo são 2,3%, ante 0,9% e 2,2%, respectivamente, na pesquisa anterior.

Já em um eventual segundo turno, o prefeito Ricardo Nunes teria 46,0% das intenções de voto, contra 43,5% do deputado Guilherme Boulos. A pesquisa Atlas/CNN foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-05357/2024. Foram entrevistados 1.670 moradores da cidade de São Paulo entre os dias 22 e 27 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.