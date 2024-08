Elea Digital projeta investimento de R$ 5 bi em mega unidade de data center em São Bernardo

Referência para o processo de industrialização do País há décadas, São Bernardo já se destaca em nova frente: a da tecnologia. Exemplo disso é que a Elea Digital, líder no desenvolvimento de infraestrutura digital, anunciou a construção de uma mega unidade de data center na cidade. Segundo a empresa, a escolha pelo município se dá pela localização estratégica e estrutura já existente.

A empresa projeta investir R$ 5 bilhões para aumentar sua capacidade de 5 para 100 MW em área onde funcionava a antiga unidade da HP no município. As instalações estão estrategicamente localizadas em locais para recepção de conexão de cabos submarinos, proposta que se alinha ao foco da Elea em oferecer soluções de infraestrutura de TI de alto desempenho.

“Uma notícia maravilhosa para a nossa cidade. É um novo segmento, gerando mais empregos, mais oportunidades. São Bernardo é a cidade que se reinventa a cada ano, a cada década”, ressalta o prefeito Orlando Morando. O chefe do Executivo de São Bernardo recebeu o CEO da Elea Digital, Alessandro Lombardi, e o CRO, Tito Costa, nesta quarta-feira (14/8), no Paço Municipal. O encontro foi acompanhado pelo secretário de Administração e Inovação do município, Kiko Teixeira, e pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, Fernando Longo.

De acordo com Alessandro Lombardi, a empresa está adicionando uma capacidade considerável à sua operação em São Paulo, que representa 80% da demanda de carga de TI do País. “São Bernardo tem um enorme potencial para ser a capital do data center do Brasil, pois a infraestrutura de energia usada na época em que foi referência na indústria automobilista hoje servirá para essa reindustrialização. Nossa indústria consome muita energia e São Bernardo já tem uma estrutura pronta para isso”.

SOBRE A ELEA DIGITAL – Fundada pela Piemonte Holding em 2019, a Elea Digital é uma plataforma de infraestrutura de data center com ampla distribuição geográfica, concentrada nos setores de tecnologia da informação, telecomunicações, bancos e mídia. A Elea Digital possui sete data centers em regiões metropolitanas brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre (dois data centers), Curitiba e Brasília (dois data centers). Atualmente, a unidade do Rio de Janeiro é a sede da atividade de computação da maior rede mídia e conteúdo da América Latina.