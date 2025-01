Elder Farias celebra 25 anos de história com uma jornada inspiradora 

Desde cedo, o cabeleireiro viveu uma infância marcada pela simplicidade, mas repleta de alegria, com uma adolescência turbulenta com a separação dos pais aos 13 anos. Precisou amadurecer rapidamente e trabalhar cedo, de office boy a supervisor em uma multinacional. Ganhava dinheiro, mas não estava feliz, até que se demitiu. Foi assistindo a um programa de TV que descobriu sua verdadeira paixão: os cabelos. Encantado pelo poder transformador dessa arte, decidiu se dedicar integralmente e se formou como cabeleireiro profissional.

Seu talento natural e habilidade em realçar a beleza das pessoas logo o destacou na indústria. Trabalhou em vários salões famosos, entre eles o Walter’s Coiffeur, Werner Coiffeur, Jacques Janine e passou por várias academias de beleza.

Abriu seu primeiro salão, num lugar modesto, e, quatro anos depois, montou o salão que sempre sonhou, um lugar espaçoso com vários funcionários, onde possuía estúdio de noivas, estúdio de tatuagem e estética. Começou a ganhar notoriedade, especialista em noivas, conquistando uma clientela fiel.

No auge profissional, enfrentou uma depressão severa causada por um Burnout que o fez perder tudo o que havia conquistado e o levou a um ponto baixo em sua vida.

Recomeçar não foi fácil, mas o cabeleireiro estava determinado a se reerguer. Retomou em um salão pequeno e decidiu fazer faculdade numa área da saúde, profissão que se dedicou por um tempo. Em 2018, determinado a buscar novas oportunidades, decidiu se aventurar nos Estados Unidos, mesmo sabendo dos desafios que enfrentaria.

Nos primeiros anos, a vida não foi fácil. Enfrentou desafios e adversidades, trabalhando em múltiplos empregos para sobreviver, de faxineiro a lavador de pratos. Elder Farias nunca perdeu de vista seu objetivo.

A virada aconteceu quando conseguiu emprego em um salão de beleza, onde seu talento começou a ser notado. Com a carreira em ascensão, abriu seu próprio salão.

Seu trabalho com megahair, em particular, começou a ganhar destaque. Com técnicas inovadoras e um senso estético apurado, rapidamente se tornou uma referência na área. Hoje, é um dos profissionais mais procurados, não apenas por sua habilidade técnica, mas por sua personalidade única que atrai clientes e fideliza amigos.

Elder Farias é um profissional completo: corta, pinta, faz mechas e encaracolamento – especialista em cabelos cacheados, loiros, hair station, alongamentos e prótese capilar masculina. Tendo como carro-chefe o megahair, é um expert apurado em todas as técnicas. É ainda especialista em maquiagem e caracterização para teatro e cinema.

O profissional é proprietário do Elder Farias Hair Salon em Massachusetts – Boston. Com 25 anos de experiência, é reconhecido como um dos cabeleireiros mais talentosos de Boston. Elder transforma vidas, realçando a beleza externa e interna de cada pessoa que cruza seu caminho.

A superação de seus desafios pessoais não só o fortaleceu como indivíduo, mas também o tornou um profissional mais empático e compreensivo com seus clientes. Além de atuar no salão, o profissional ministra cursos e palestras para novos cabeleireiros, no Brasil e Estados Unidos, incentivando-os a acreditar em seus sonhos.

“Cada cliente é uma oportunidade de transformar vidas e elevar a autoestima. Sou um realizador de sonhos e desejos. Minha missão é mostrar que, com determinação e amor pelo que fazemos, podemos alcançar qualquer objetivo. Quero continuar a trabalhar com cabelos, mas ensinar é o meu sonho futuro. Quero transformar vidas”, declara o cabeleireiro.

O menino do Jacarezinho que transformou todos os seus sonhos em realidade tem como objetivo abrir uma escola de cabeleireiros e transmitir seu legado. Ensinar a profissão e transformar vidas, assim como a sua foi transformada.